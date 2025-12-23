La Navidad, más allá de su dimensión cultural, trae cada año un recordatorio silencioso para quienes ejercen responsabilidades directivas: el verdadero liderazgo no se sostiene en ser servido, sino en servir.

En un mundo empresarial donde demasiadas veces se premia el protagonismo, la eficiencia individual o la agenda propia, el mensaje sigue siendo radicalmente contracorriente: líder es quien no va a lo suyo, sino a lo de los demás.

En el Sur de Europa, donde las empresas combinan tradición familiar, mercados competitivos y relaciones personales intensas, esta forma de liderazgo adquiere un sentido especial. La Navidad nos invita a frenar un instante y preguntarnos: ¿estoy construyendo mi liderazgo sobre mis resultados… o sobre el crecimiento de los otros?

Independientemente de la fe de cada uno, la figura de Jesucristo ha sido estudiada en escuelas de negocio y centros de liderazgo de todo el mundo. Su propuesta es sorprendentemente actual: la autoridad no se impone, se gana. Su misión no fue reclamar privilegios, sino liberar capacidades; no acaparar poder, sino multiplicarlo.

Este principio es profundamente operativo para una empresa. Un líder que se fija en lo de los demás actúa como un catalizador: identifica talentos, reduce miedos, acompaña decisiones difíciles y genera un entorno donde cada persona puede dar su mejor versión. Eso no es debilidad; es visión estratégica.

En Navidad conviven dos mensajes: la ternura de un Niño y la firmeza de un propósito. Del mismo modo, el liderazgo basado en el servicio combina humanidad y exigencia. Servir no significa evitar conflictos, sino afrontarlos con respeto; no es renunciar a los resultados, sino lograr mejores resultados a través de las personas. Servir no es “ser blando”: es crear condiciones para que otros brillen.

El líder que “va a lo de los demás” no se esconde detrás del cargo. Baja al terreno, escucha de verdad, acompaña sin infantilizar y guía sin asfixiar. Esto transforma equipos porque genera algo cada vez más escaso: confianza.

En estas fechas, casi sin darnos cuenta, cambiamos el enfoque: pensamos en otros, buscamos agradar, prestamos atención... Ese movimiento —de mí hacia ti— es el corazón del liderazgo maduro. La Navidad no pide grandes gestos, sino presencia, mirada y disponibilidad. Exactamente lo que necesita cualquier equipo para funcionar de forma prudente.

La empresa que quiera crecer en 2026 necesitará líderes así: personas que sepan leer el estado emocional de su gente, que entiendan el contexto completo de la decisión, que den sentido y no solo instrucciones.

Un jefe que va a lo suyo acumula subordinados. Un líder que va a lo de los demás forma líderes.

Esta es, en esencia, la diferencia entre dirigir una empresa y construir una comunidad profesional capaz de sostener el crecimiento en el tiempo. El servicio —bien entendido— crea autonomía, criterio y corresponsabilidad. La Navidad recuerda que el talento florece donde alguien se acercó primero a escuchar.

En Navidad celebramos que lo pequeño (¡¡un Niño!!) transforma lo grande y que lo importante a menudo se encuentra en los gestos discretos. En la empresa sucede igual. El liderazgo que permanecerá no será el del directivo con más visibilidad, sino el del que hizo visibles a los demás.

“No he venido a ser servido, sino a servir” (ref. Mateo 20:28) no es solo un mensaje religioso; es una de las propuestas de liderazgo más potentes que se hayan formulado. Y cuando un líder adopta esta lógica, deja de mirar únicamente su agenda para empezar a mirar a su gente.

Entonces puede suceder lo extraordinario: la empresa avanza más lejos, los equipos se consolidan y el liderazgo se vuelve fecundo.

Un buen propósito para esta Navidad podría ser ese: liderar menos desde el yo y más desde el nosotros.