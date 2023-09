Seguramente muchos me criticarán por decir esto, pero no pagamos el precio real del agua. Ni nosotros ciudadanos, ni empresas, ni agricultores ni nadie. Vivimos en el mundo del agua gratis; especialmente si pensamos que sin agua no hay vida y que ésta es necesaria para mantener la agricultura y ganadería. Lo que comemos y bebemos, y todo lo demás.

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció que revisarán las tarifas del agua al alza, tras ocho años congeladas. Eso se traduce en una subida media de 6,21 euros para una familia normal de dos adultos y un hijo. De esa subida de precio, 4,88 euros cubrirán la subida de tarifas y 1,33 euros se dedicarán a un plan de obras para mejorar las infraestructuras del agua de la ciudad.

Hemos estado hablando todo el verano de la sequía, con casos tan espeluznantes como el pantano de la Viñuela, que riega -o regaba- toda la Axarquía. Ahora, ésta tendrá que abastecerse de la depuradora del Peñón del Cuervo, que no es ni demasiado grande ni eficiente, apenas gestiona una cuarta parte del volumen de agua que la EDAR del Guadalhorce. En Málaga provincia, según los datos oficiales, hay 138 hm3 embalsados. Esto es 5 hm3 menos que la semana pasada y 113 hm3 menos que la misma semana del año pasado. 202 hm3 menos si lo comparamos con la media de los últimos 10 años.

La sequía producida por el cambio climático está aquí, pero hay que aclarar que las ciudades no son ni de cerca el mayor consumidor. La agricultura consume cerca del 80,41%. El resto se divide entre Abastecimiento Humano (15,59%) Industria (3,41%) y Otros (0.51%). Por cierto, campos de golf y piscinas, a pesar de lo vistoso entran dentro del apartado de Abastecimiento, y el sector turismo en el de Industria, Es decir, insignificantes.



Haciendo un trabajo sobre la futura depuradora Málaga Norte que quieren hacer y que ya ha pasado de ser urgente a necesaria, conocí a Jorge Chamorro, experto en tratamiento y depuración de aguas y desalación, que me hizo entender que las ciudades son bastantes eficientes a la hora de recuperar el agua. Obviamente, el litro mejor ahorrado es el litro no consumido, pero según él, las ciudades con su sistema de aguas pueden recuperar más del 90% del agua que les llega. Alcantarillado, tuberías, desaladoras y potabilizadoras… Toda una red de infraestructuras que ya se nos está quedando corta y que además hay que mantener.

Facua comparó el precio del agua en 57 ciudades con datos del año pasado y Málaga estaba entre las más baratas, pagando 12,51 euros al mes por un consumo medio de 9m3. En Murcia, la ciudad más cara, pagaban 26,27 euros y en León, la más barata, 6,21 euros. Con la subida de precio que se notará a partir del año que viene, en Málaga estará alrededor de los 20 euros al mes. Aun así cabe recordar que EMASA bonifica las tarifas a las familias más vulnerables.

Con las previsiones actuales, los embalses no se llenarán tampoco esta temporada y se necesitará un plan integral para gestionar el agua. Chamorro da un paso más allá y defiende que para abordar el tema de la sequía especialmente en zonas costeras como Málaga, lo mejor es construir desalinizadoras para el consumo urbano y que más tarde se recoja, se depure y se dedique a la agricultura con el tratamiento adecuado. Siendo realistas, eso subirá aun más el precio, pero a vistas del futuro en un contexto de crisis climática y sequía, esa sería una forma de mantener el cultivo y que los alimentos mantengan un precio asequible. Las ciudades pueden asumir ese coste, el campo no.

Sigue los temas que te interesan