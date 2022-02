Tras la noche del domingo,

el colosal subidón

que pegó sin paliativos

Vox en Castilla y León



puso claro en las portadas

que el lunes venía extraño:

un remedado Unicaja

que a perder no le hizo asco



porque al menos dio la cara

(si bien los de Ibon Navarro

al final de la semana

ganaron al Fuenlabrada)

nos recuerda a la presea

con cordoncillo naranja

que ganó Francisco Igea



en la carrera que une

al partido Ciudadanos

con una luz en un túnel

que se acerca sin descanso.



Marín se tienta la ropa

y Juanma sigue a la suya:

a agotar legislatura

y que votemos cuando toca.



Vox prepara a Macarena

por si se extiende el efecto

y al naranja se merienda

dando alegría a su cuerpo.



¿Cabría en Andalucía

un dúo Espadas-Moreno?

Yo no sé si sería bueno,

lo que sí sé es que sería



la auténtica novedad

el mayor entendimiento:

menos radicalidad

y más buscarse en el centro.



Doña Sofía nos trajo

visitando a Bancosol

un mensaje necesario:

no olvidemos por favor,



que no descansa la lucha

del voluntario incansable

que, aunque estén las cosas duras,

para que no pase hambre



tanta gente malagueña

dedica tiempo y esfuerzo.

Un aplauso a todos ellos,

a su labor y a la Reina.



El mando municipal

está organizado un gran

concurso internacional

para el Eje Litoral.



Pareciera que el proyecto

está en un debate abierto.

¿Hubo concurso, por cierto,

para la torre del puerto?



Y mientras pregunto así,

el proyecto de Seguí

a la lista pone fin

de proyectos, tirirí,



que a ningún concurso llegan

ni se miden o comparan.

La cosa parece rara,

ya veremos cómo queda.



Y el foro Transfiere pone

a Málaga en la vanguardia

de un mundo que a diario cambia

con la Expo en el horizonte.



Quién te ha visto y quién te vio,

mediterránea chiquilla

de chimenea y barquilla,

espigón, calesa y sol,



aireando tus encantos

por las tribunas del mundo

que ante ti se queda mudo,

que descansa en el abrazo



que del Palo a Churriana

leal, noble, hospitalario,

enamora al más pintado

y te deja con más ganas

de remojarte los labios

del beso que te da Málaga.

