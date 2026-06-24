Muere un hombre de 70 años en la playa de la Torrecilla en Nerja (Málaga)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 70 años ha fallecido en la playa de la Torrecilla en Nerja, Málaga. La emergencia se produjo sobre las 17:15 horas, cuando varios testigos alertaron de que el hombre estaba inconsciente en la orilla. Algunos testigos indicaron que el hombre había sufrido un infarto y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Los servicios sanitarios se desplazaron al lugar en una UVI móvil y confirmaron el fallecimiento.

Un hombre de 70 años ha fallecido en la tarde de este miércoles en la playa de la Torrecilla en Nerja, según han informado desde el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La sala ha recibido varios avisos sobre las 17.15 horas. Los testigos alertaban de que necesitaban asistencia sanitaria para un varón que se hallaba inconsciente en la orilla de la playa. Algunos alertantes señalaban que podría tratarse de un varón infartado que habían sacado del agua y estaban realizándole una RCP.

En ese momento, el 112 ha activado a los servicios sanitarios que se han trasladado hasta el lugar de los hechos en una UVI móvil.

Una vez en la zona, los sanitarios han confirmado el fallecimiento de un hombre de 70 años.