El PP de Frigiliana llora la muerte de Alberto, el motorista fallecido en Nerja: "Nos has dejado muy pronto"

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Las claves Generado con IA El municipio de Frigiliana está de luto por la muerte de Alberto, un joven vecino de 25 años fallecido en un accidente de moto en Nerja. El Partido Popular de Frigiliana ha expresado su más sentido pésame a la familia y amigos de Alberto, destacando su implicación como compañero del partido. El accidente ocurrió el jueves en un carril agrícola cerca del río Chíllar, cuando Alberto perdió el control de la moto y chocó contra un árbol. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia y la movilización de un helicóptero medicalizado, solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista en el lugar.

El municipio de Frigiliana está de luto tras conocerse el fallecimiento de Alberto, vecino de la localidad. Se trata del motorista que perdió la vida este jueves en un accidente de tráfico en Nerja, con tan solo 25 años.

Así lo ha trasladado el Partido Popular de Frigiliana a través de sus redes sociales, donde ha publicado un mensaje de condolencias: “Frigiliana está de luto. Nos ha dejado muy pronto nuestro vecino Alberto, amigo y compañero del Partido Popular”.

La formación ha expresado además su “más sincero pésame” a la familia y allegados, a quienes han querido acompañar “en estos momentos tan tristes”.

El siniestro ocurrió en la tarde del jueves en un carril agrícola próximo a los depósitos de la comunidad de regantes de San Isidro, en un camino que conduce al río Chíllar, en el término municipal de Nerja.

Según informó el servicio de emergencias 1-1-2, el accidente se produjo en torno a las 16:10 horas, cuando un testigo alertó de que un motorista se había salido de la vía y había impactado contra un árbol.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, que incluso movilizaron un helicóptero medicalizado, así como agentes de la Policía Local. Sin embargo, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista en el lugar, activándose el protocolo judicial.