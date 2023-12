La Junta de Andalucía declara no apta para el consumo el agua de Maro en Nerja

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Málaga, ha emitido una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua distribuida en la zona de abastecimiento de Nerja-Maro, en el municipio malagueño de Nerja, tras evaluar los valores radionucleidos --radioactividad natural de las aguas subterráneas--, sometidos a vigilancia en aguas de consumo de origen subterráneo.

Dicho informe, remarca que el valor superior de este parámetro es debido a la naturaleza del terreno y a la propia evolución del acuífero como consecuencia de la prolongada sequía, ha indicado la Junta en un comunicado.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicha zona no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal.

El responsable del suministro, en este caso el Ayuntamiento, deberá realizar análisis mensuales de los parámetros de radioactividad natural en la zona de abastecimiento, así como proporcionar un suministro alternativo de agua apta a la población para el consumo humano. En caso de que se opte por el suministro mediante cisternas móviles, se deberá solicitar la correspondiente autorización de la Delegación Territorial.

Asimismo, deberán presentar a la Delegación Territorial de Salud y Consumo las medidas correctoras a poner en marcha para su conocimiento y evaluación, así como un informe sobre el origen y alcance de la problemática surgida en el abastecimiento.

El criterio para levantar la prohibición será la presentación por el operador de un plan corrector que minimice la Dosis Indicativa (DI) por debajo del valor paramétrico, su puesta en marcha, y el seguimiento analítico de la misma de al menos tres análisis consecutivos en el plazo de tres meses.

Reparto de agua

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Nerja han incidido que el Consistorio y Aguas de Narixa están analizando posibles soluciones técnicas para poder conectar esta zona a otras fuentes de suministro lo antes posible.

De igual modo, Aguas de Narixa suministrará gratuitamente a los vecinos afectados agua apta para consumo durante el periodo en que se mantenga la restricción. El reparto de botellas comienza en la tarde de este viernes por las calles de Maro. Además, se podrán recoger garrafas de agua en el Hogar y Centro Social en horario de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

El reparto de agua se realizará en estas ubicaciones y horarios de forma diaria mientras dure la incidencia, aunque estos horarios y ubicaciones podrían modificarse en los próximos días en función de la evolución del servicio, lo que sería convenientemente comunicado a los afectados.

Se entregará una garrafa de cinco litros de agua por persona y día, teniendo en cuenta que esta agua es solo para beber y cocinar, ya que para el resto de los usos se puede seguir empleando la del grifo.

Por último, han añadido que para cualquier aclaración o información adicional que precisen, pueden dirigirse a la oficina de Aguas de Narixa en horario de 09.00 a 13.00 horas --calle Málaga, 11 de Nerja-- o llamar al número gratuito de Aguas de Narixa en el 900 813 810, disponible las 24 horas todos los días de la semana.

Sigue los temas que te interesan