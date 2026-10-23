Simula llevar una pistola, agrede a una empleada y roba 913 euros en un local de comida rápida de Mijas

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil investiga a un hombre por un robo con violencia e intimidación en un local de comida rápida en Mijas. El sospechoso simuló llevar una pistola oculta, agredió a una empleada y sustrajo 913 euros de la caja registradora. El atraco ocurrió en agosto durante el horario nocturno, con el agresor a cara descubierta y el torso desnudo. El presunto autor fue identificado gracias a las cámaras de seguridad mientras se encontraba en prisión por otros delitos.

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento de comida rápida de Mijas.

El sospechoso habría conseguido llevarse 913 euros de la caja registradora tras intimidar y agredir a una empleada, a la que hizo creer que llevaba un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, en horario nocturno, cuando el local permanecía abierto al público. Según ha informado este viernes la Guardia Civil, el presunto autor entró en el establecimiento con el torso desnudo y a cara descubierta

Una vez dentro, simuló portar una pistola ocultando una de sus manos bajo una camiseta mientras anunciaba que se trataba de un atraco. Con esta maniobra habría intimidado a una de las trabajadoras y la habría agredido para acceder a la caja registradora y apoderarse del dinero.

Cámaras de seguridad

La investigación ha permitido identificar al presunto responsable a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento y de los indicios recabados por los agentes.

Según la información facilitada por el instituto armado, el hombre se encontraba en prisión por otros hechos delictivos cuando se esclareció este robo.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Fuengirola.