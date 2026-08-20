Persecución de película por la A-7 tras robar una cadena en Mijas: varios policías resultaron heridos

Las claves

Las claves Generado con IA Un turista belga fue víctima de un robo con violencia de una cadena de oro en Riviera del Sol, Mijas. Los ladrones huyeron en un Audi Q3, iniciando una persecución por la A-7 que involucró a policías locales de Mijas, Benalmádena y Torremolinos. La persecución terminó en Torremolinos con la detención de los tres implicados y la recuperación del vehículo. Durante la operación, varios agentes de la Policía Local de Mijas resultaron heridos leves y se confirmó que el coche utilizado también era robado.

La sustracción de una cadena de oro a un turista belga en Riviera del Sol derivó el pasado martes en una persecución de película que se extendió por la A-7 y terminó con tres detenidos en Torremolinos. Todo arrancó en torno a las 18.40 horas del 18 de agosto, cuando la Policía Local de Mijas recibió el aviso de un robo con violencia en las inmediaciones de Max Beach. Concretamente de una cadena de oro.

En la sustracción participó directamente uno de los individuos, mientras otros dos le esperaban en un Audi Q3. Cuando los agentes localizaron el vehículo e intentaron darle el alto, sus tres ocupantes emprendieron la huida.

La persecución se prolongó por la A-7. La Policía Local de Mijas reclamó la colaboración de las policías locales de Benalmádena y Torremolinos para tratar de interceptar el coche, en una carrera que atravesó varios términos municipales del litoral.

El desenlace llegó en Torremolinos, donde los tres ocupantes fueron detenidos y el vehículo, recuperado. Durante la actuación se produjo una embestida entre vehículos en la que resultaron heridos leves agentes de la Policía Local de Mijas.

La actuación deparó además un giro. Con posterioridad se confirmó que el propio Audi Q3 en el que se daban a la fuga los detenidos era también robado. Según la denuncia presentada por su propietaria, el turismo le habría sido sustraído a punta de pistola.

El concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha querido destacar "la rápida actuación de los agentes de la Policía Local de Mijas, que permitió localizar el vehículo e iniciar un dispositivo que, gracias también a la coordinación con las policías locales de Benalmádena y Torremolinos, terminó con la detención de los tres implicados".

Se trata, en sus palabras, de "una intervención compleja, con una persecución por la A-7 y una embestida entre vehículos, en la que además resultaron heridos leves agentes de nuestra Policía Local". Cuevas ha agradecido "su profesionalidad" y les desea "una pronta recuperación".

El edil ha reivindicado que "actuaciones como esta demuestran, una vez más, el compromiso de nuestros agentes con la seguridad de vecinos y visitantes".