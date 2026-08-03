La Zambra cambia de manos: Hesperia compra uno de los hoteles más exclusivos de la Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo Hesperia ha adquirido el hotel La Zambra en Mijas, uno de los establecimientos más emblemáticos de la Costa del Sol, al fondo Intriva Capital. La Zambra, anteriormente conocido como Byblos, cuenta con 197 habitaciones, un spa de 2.000 m² y cuatro espacios gastronómicos, y seguirá operando bajo la marca The Unbound Collection by Hyatt. Con esta compra, Hesperia refuerza su presencia en el turismo de lujo y eleva a 22 el número de activos gestionados en España a través de Hesperia World. El grupo Hesperia cerró 2025 con cifras récord de facturación y beneficio, y mantiene un crecimiento sostenido en el primer semestre de 2026.

El Grupo Inversor Hesperia (Gihsa) ha formalizado este lunes la adquisición del hotel La Zambra, en Mijas, al fondo Intriva Capital, reforzando así su presencia en el segmento del turismo de lujo en la Costa del Sol.

La operación incorpora a la cartera del grupo uno de los establecimientos más emblemáticos de la provincia de Málaga, que continuará comercializándose bajo la marca The Unbound Collection by Hyatt.

Situado entre Málaga y Marbella, el resort ocupa una colina rodeada por dos campos de golf de 18 hoyos diseñados por Robert Trent Jones, una ubicación que lo ha convertido durante décadas en uno de los complejos hoteleros más exclusivos del litoral malagueño.

La historia del establecimiento se remonta a 1986, cuando abrió sus puertas como el hotel Byblos, convertido durante años en punto de encuentro de miembros de la realeza, celebridades y representantes de la jet set internacional.

Tras la adquisición del activo por Intriva Capital, el complejo fue sometido a una profunda remodelación diseñada por el estudio Esteva i Esteva y reabrió sus puertas en 2022 bajo el nombre de La Zambra.

Actualmente dispone de 197 habitaciones y suites, un spa de 2.000 metros cuadrados inspirado en los hammams andaluces y cuatro espacios gastronómicos especializados en la cocina regional.

Refuerzo de la cartera de Hesperia

Con esta operación, Grupo Hesperia eleva hasta 22 el número de activos que gestiona en España a través de Hesperia World, que opera tanto con marcas propias como mediante alianzas con enseñas internacionales de Hyatt, entre ellas Hyatt Regency, Grand Hyatt, Secrets y The Unbound Collection.

El consejero delegado de Grupo Hesperia, Jordi Ferrer, ha destacado que La Zambra es un activo que "combina una historia extraordinaria, una ubicación excepcional y un enorme potencial de creación de valor", al tiempo que ha mostrado su convencimiento de que puede consolidarse como uno de los referentes del turismo de lujo en España.

La adquisición llega en un contexto de crecimiento para el grupo. Hesperia cerró 2025 con la mejor cifra de negocio de su historia, al alcanzar una facturación de 206 millones de euros y un beneficio de 38 millones.

La tendencia positiva se ha mantenido durante el primer semestre de 2026, periodo en el que la compañía ingresó 105 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior.