Detenida la pareja de María, la madre asesinada junto a Patricia, su hija, en Mijas: es el presunto autor del doble crimen

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a la pareja de María como presunto autor del doble crimen de María y su hija Patricia en Mijas. Las víctimas, una madre de 61 años y su hija de 31, fueron apuñaladas y sus cuerpos incendiados, presuntamente para eliminar pruebas. El hallazgo de los cadáveres se produjo tras la extinción de un incendio en la vivienda, iniciado poco después de un mensaje sospechoso recibido por el novio de Patricia. El principal sospechoso tenía antecedentes por violencia de género, aunque ninguna de las víctimas figuraba en el sistema VioGén.

La pareja de María, la madre que fue asesinada este miércoles junto a Patricia, su hija, en Mijas (Málaga), ha sido detenida por la Guardia Civil este jueves como presunto autor del doble crimen, según han confirmado fuentes de la investigación. El arresto ha tenido lugar en la calle Pedro Mora de Málaga capital.

La mujer, de 61 años, y su hija, de 31, murieron cosidas a puñaladas. Después, según estas mismas fuentes, se habría prendido fuego a los cadáveres rociándolos con un líquido inflamable, en lo que los investigadores interpretan como un intento de eliminar pruebas y deshacerse de los cuerpos.

Los cadáveres fueron hallados en el suelo de la cocina de la vivienda tras la extinción del incendio, cuando el operativo desplazado hasta el lugar se percató de que el fuego enmascaraba una doble muerte violenta.

El aviso al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía se produjo a las 2.15 horas del pasado miércoles.

La investigación había apuntado desde sus primeras horas al entorno sentimental de madre e hija. Fuentes cercanas a las pesquisas ya señalaban que el principal sospechoso sería una persona que habría mantenido una relación con María, en su momento, y que contaría con antecedentes por violencia de género.

La Guardia Civil trabajaba en paralelo con el rastreo de un amplio listado de números de teléfono, entre ellos los de María, Patricia, el novio de esta y otras personas del círculo de allegados a la familia, para determinar su geolocalización en las horas previas al aviso del incendio.

El descubrimiento de los cuerpos se produjo después de que el novio de Patricia recibiera un mensaje de madrugada que le habría chocado.

Preocupado porque la joven no respondía, se presentó poco después en la vivienda de su suegra, donde se encontró los cadáveres de ambas mujeres con el incendio ya iniciado.

Fue él quien pidió auxilio para tratar de sacarlas de la casa, algo que no pudo lograrse hasta la llegada de los Bomberos y los servicios sanitarios, que nada pudieron hacer por salvarles la vida.

María y Patricia formaban parte de una familia muy conocida en Las Lagunas de Mijas. El padre de María, Salvador Ruiz Santos, al que los vecinos más mayores llamaban "Santos", fundó la empresa de hormigón proyectado que la familia regentaba en la misma vivienda donde residían.

La tragedia ya había golpeado antes al clan familiar, hace más de un lustro, cuando Salvador falleció en un accidente de moto.

Ninguna de las dos víctimas figuraba en el sistema VioGén por violencia de género. La investigación permanece abierta y la Guardia Civil no ha facilitado, por el momento, más datos sobre las circunstancias de la detención ni sobre la situación procesal del detenido.