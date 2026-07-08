Matan a una mujer de 61 años y a su hija de 31 en Mijas: los cuerpos han sido encontrados en una vivienda incendiada

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 61 años y su hija de 31 han sido asesinadas en una vivienda de la calle Tulipán, en Mijas. Los cuerpos fueron hallados en el interior de un piso afectado por un incendio en la madrugada del miércoles. La Guardia Civil investiga el caso como dos muertes violentas y no descarta ninguna hipótesis. El aviso del incendio se recibió a las 2:15 horas y acudieron bomberos, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad al lugar.

Dos mujeres de nacionalidad española, una de ellas de 61 años y su hija, de 31, han sido asesinadas en la madrugada de este miércoles en una vivienda de la calle Tulipán del municipio malagueño de Mijas.

Sus cuerpos fueron encontrados de madrugada en el interior de un piso que había resultado afectado por un incendio. La Guardia Civil ha confirmado que se trata de dos "muertes violentas".

Oficialmente, desde la Subdelegación d el Gobierno en Málaga se han limitado a confirmar la muerte de una madre y su hija, al tiempo que informan de que la Guardia Civil está investigando el caso, sin que se descarte ninguna hipótesis.

De acuerdo con los datos aportados este miércoles por el servicio de emergencias 112, el siniestro ha tenido lugar en un piso de la calle Tulipán, una calle situada en el barrio de Las Flores, en Las Lagunas de Mijas, una zona de clase media-baja donde residen muchas familias trabajadoras.

El 1-1-2 ha recibido, a las 2.15 horas, un aviso por un piso del que salían llamas y humo en Las Lagunas de Mijas.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los Bomberos han confirmado que dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado fallecidas en el incendio.