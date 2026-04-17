Nueva agresión a sanitarios en el centro de salud de Mijas: dos detenidos por intentar agredir a una enfermera en Mijas

Imagen de archivo del centro de salud de Las Lagunas de Mijas. Mijas Comunicación

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas fueron detenidas en el centro de salud de Las Lagunas de Mijas por intentar agredir y amenazar gravemente a una enfermera. El incidente ocurrió cuando los detenidos exigieron una ambulancia y, al no considerarse su situación urgente, comenzaron a insultar y amenazar al personal sanitario. La Guardia Civil intervino y detuvo primero a un joven de 20 años y más tarde a su acompañante de 19 años, ambos acusados de atentado a personal sanitario. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y el caso está bajo la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola.

Dos personas han sido detenidas en el centro de salud de Las Lagunas de Mijas por un delito de atentado a personal sanitario, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Todo ocurrió el pasado 13 de abril, cuando llegaron al Centro de Salud de Las Lagunas de Mijas dos personas exigiendo una ambulancia para que los trasladaran al hospital Costal del Sol de Marbella.

Tras evaluar su estado, se les informó que su situación sanitaria no era urgente para que se les prestara ese servicio, por lo que uno de ellos empezó a insultar y amenazar gravemente a la enfermera que los atendió, llegando incluso a levantarle la mano con la intención de agredirla e intentar obstaculizar la salida de una de las ambulancias.

Una vez personada la Guardia Civil, se procede a la detención de un individuo, de 20 años de edad, como presunto autor de un delito de atentado, por amenazas intimidatorias graves e intento de agresión a sanitario público en el ejercicio de sus funciones.

Un poco más tarde, se personó nuevamente en el centro de salud la otra persona que acompañaba al detenido, de 19 años de edad, amenazando también gravemente a la misma enfermera, por lo que una vez alertada la Guardia Civil se procedió a su detención por el mismo delito.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola.

"Gracias a la implementación del Plan Integral de Protección a profesionales de la Salud, la Guardia Civil ha establecido canales de comunicación con los profesionales sanitarios que permiten mantener un servicio de proximidad, no solo en materia de prevención, sino también tener una respuesta inmediata en atención a cualquier incidente que se produzca y realizar un seguimiento posterior del mismo", han señalado.