Así será el nuevo campo de fútbol de La Cala en Mijas: gradas cubiertas, vestuarios y espacio polivalente

El Ayuntamiento de Mijas ha dado luz verde este lunes a las obras del campo de fútbol de La Cala, que contempla una importante remodelación del complejo, con una inversión de 10,3 millones de euros.

De acuerdo con los datos aportados, la intervención incluye la sustitución del césped, la construcción de un nuevo edificio con gradas cubiertas, cafetería y vestuarios y la mejora de la urbanización exterior y el aparcamiento.

Así, el proyecto, realizado por la empresa Sisener Cadisa, contempla una inversión de 1.180.694 euros en la sustitución integral del césped por otro de última generación; y otra de 5,2 millones de euros en el nuevo edificio de gradas y cafetería.

"Estamos ante un proyecto fundamental para La Cala y todo el municipio en general, ya que dotaremos a Mijas de un nuevo espacio totalmente reformado y moderno que facilitará la práctica deportiva, la comodidad y la seguridad para usuarios y visitantes", ha dicho Mata.

La última reforma de este espacio se hizo hace más de diez años. En lo relativo a la sustitución del césped, se instalará uno de última generación que proporcionará mayor rendimiento y calidad, con una alta resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioletas, una óptima capacidad de recuperación y que facilite el control del bote y la rodadura del balón.

En cuanto al equipamiento deportivo, se contempla la sustitución de las porterías de fútbol 11 y de fútbol 7, éstas con ruedas para evitar la abrasión del césped por el rozamiento al abatirlas, así como nuevos banquillos de suplentes y árbitros; y banderines. También se recoge la renovación de las canalizaciones.

La segunda fase de ejecución, la relativa a la demolición del edificio actual y que ocupa vestuarios, almacén y cuarto de máquinas, se refiere a una propuesta más funcional que albergue graderío cubierto, accesos con taquillas, recepción y administración, sala de reunión, vestuarios con duchas y taquillas, almacén, baños públicos accesibles, cafetería y terraza, así como un espacio polivalente donde desarrollar prácticas deportivas complementarias como sala de entrenamiento y musculación.