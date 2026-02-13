Mijas estrena los premios ‘Mijas, alma andaluza’ para reconocer a vecinos y entidades ejemplares

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, en la presentación de estos premios.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha anunciado la creación de las distinciones honoríficas ‘Mijas, alma andaluza’, que se entregarán cada año a personas y colectivos que contribuyen al desarrollo del municipio y representan los valores y tradiciones andaluzas.​

El estreno de estos reconocimientos se celebrará el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, en un acto institucional previsto en el teatro Manuel España, en Las Lagunas.​

En esta primera edición, los galardones recaen en el CP Mijas Patinaje, Carlos Caravias, Idiliq Group, el párroco Marcel Lunar, la joven Alba Aragón y la Asociación de Mayordomos de San Antón, distribuidos en las categorías de Deportes, Cultura, Empresa, Social, Juventud y Tradición.​

​El CP Mijas Patinaje será reconocido por su labor deportiva, educativa y social, integrando actualmente a 39 niñas y promoviendo valores como el esfuerzo, la constancia y la disciplina a través de la práctica del patinaje.​

En el ámbito cultural, el escritor Carlos Caravias recibirá la distinción por su continuada aportación a la vida literaria local, como autor residente en el municipio y participante habitual en la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento.​

La Asociación de Mayordomos de San Antón obtendrá el reconocimiento en Tradición por su trabajo sostenido en la preservación y difusión de una de las celebraciones más identitarias de Mijas, la festividad de San Antón, considerada un símbolo del municipio.​

Idiliq Group será distinguido en la categoría de Empresa por su impacto en la economía y el empleo locales, con más de 500 trabajadores en el hotel Wyndham y su sede principal ubicada en Mijas Costa, según se recoge en la motivación de la comisión.​

En Juventud, el reconocimiento recaerá en Alba Aragón por su papel como enlace entre la Administración local y el tejido social juvenil, actuando como agente de participación ciudadana e impulsando iniciativas dirigidas a los jóvenes del municipio.​

El párroco de Mijas Pueblo, Marcel Lunar, será premiado en el área Social por su capacidad para movilizar a la comunidad y fomentar la empatía, la cooperación intergeneracional y el compromiso social, erigiéndose en ejemplo de ciudadanía responsable.​

​Mata ha subrayado que Mijas forma hoy parte del “éxito de Andalucía”, a la que ha descrito como una tierra de avance, igualdad y solidaridad, y ha enmarcado en ese contexto la creación de estos nuevos galardones municipales.​

​Además, la regidora ha adelantado que propondrá al Pleno la concesión de la Medalla de la Villa a la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, con cuatro siglos de presencia ininterrumpida en la vida social y religiosa del municipio.​