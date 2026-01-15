Ambiciosa apuesta de Mijas por la videovigilancia: impulsa la instalación de más de 150 cámaras

Ana Mata, en la presentación del nuevo sistema de videovigilancia en Mijas.

El Ayuntamiento de Mijas da un paso adelante en la apuesta por instalar en el municipio un amplio sistema de videovigilancia con más de 150 cámaras.

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa, Ana Mata, quien ha informado de que el proyecto va a suponer una inversión de 2.182.703 euros (más IVA).

Se trata de una estructura que estará gestionada por el centro de coordinación municipal (CECOM) de la Policía Local, y que servirá para mejorar la seguridad ciudadana, la prevención de delitos y el control del tráfico.

De acuerdo con los datos conocidos, contempla más de 150 cámaras, sobre todo en los tres núcleos de población (el pueblo, La Cala y Las Lagunas) y en las principales urbanizaciones.

Este proyecto está diseñado técnicamente por una empresa especializada junto a la Policía Local, lo que significa que incluye las características demandadas por este cuerpo, en virtud de su formación y experiencia.

Se trata de una infraestructura que funcionará las 24 horas del día y los 365 días del año, con tecnología actualizada y preparada para el futuro.

El sistema contará con cámaras destinadas a la seguridad ciudadana, ubicadas en plazas, espacios públicos y zonas de alta afluencia, que se emplearán para la prevención de delitos y para la protección de las personas, los bienes y el patrimonio público.

Por otro lado, habrá cámaras de control de tráfico y lectura de matrículas, situadas en accesos, rotondas y entradas y salidas del municipio, que permitirán identificar vehículos, controlar la movilidad y apoyar investigaciones policiales cuando sea necesario.

"La convivencia, el bienestar, el ocio y la vida diaria en una ciudad solamente son posibles desde una sensación y una realidad de seguridad. Y eso es lo que le vamos a dar a los casi 100.000 mijeños y mijeñas, porque Mijas es un municipio seguro, pero lo va a ser aún más gracias a esta iniciativa del equipo de gobierno", ha asegurado Mata.

El sistema está basado en tecnología digital de alta resolución, con visión nocturna y analítica de vídeo con inteligencia artificial. La transmisión de imágenes se hace principalmente con redes inalámbricas, lo que reduce obra civil, costes y molestias en la vía pública.

La licitación de este proyecto, publicada en el Portal de Contratación del Estado, tiene un plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas que concluye el día 2 de febrero.