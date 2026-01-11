Un tiroteo entre narcos en Mijas se salda con al menos un joven herido, varios detenidos y 75 kg de hachís intervenidos

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 24 años resultó herido de bala en la cara tras un tiroteo en la urbanización El Faro de Mijas, relacionado con el narcotráfico. La Policía Local y la Guardia Civil detuvieron a varios implicados y recuperaron unos 75 kilos de hachís y un arma corta en la zona. El incidente incluyó amenazas con armas de fuego, una huida, disparos y el siniestro de hasta cuatro vehículos. A los detenidos se les atribuyen delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y delito contra la salud pública.

Enésimo incidente con armas de fuego en la Costa del Sol. Un joven de 24 años resultó herido en un tiroteo este sábado, sobre las 16.30 horas en la urbanización El Faro de Mijas. Por la gravedad de sus heridas, el hombre tuvo que ser trasladado al hospital Costa del Sol, aunque no ha trascendido hasta el momento su estado de salud actual.

Sí se conoce ya que el narcotráfico estaría detrás de este nuevo suceso violento que está siendo investigado por la Guardia Civil. De inicio todo apunta a que un grupo de personas habría obligado al joven herido a que se bajara del coche y tras hacer caso omiso, este resultó herido de bala. Recibió un impacto en la zona de la cara, tras ser tiroteado a quemarropa.

Minutos después, varias unidades de la Policía Local —hasta cinco patrullas— se personaron tras tener conocimiento de un vehículo volcado a pocos metros del lugar, circunstancia que alertó a los agentes de que podía haberse producido un incidente de gravedad, han informado fuentes municipales.

A partir de ese momento, los agentes constataron la existencia de un episodio violento, en el que presuntamente se produjeron amenazas con arma de fuego, una huida y un seguimiento policial, derivando en un escenario en el que se llegaron a efectuar disparos. En el suceso se vieron implicados hasta cuatro vehículos, que resultaron siniestrados.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada sobre las 16.00 horas alertando de la presencia de un joven herido muy cerca del Faro de Calaburras. Hasta la zona se desplazaron, han informado desde el 112, sanitarios del 061, Policía Local de Mijas y Guardia Civil, que estuvieron tomando declaración a los testigos y atendiendo a la víctima.

La Policía Local de Mijas, minutos después, localizó y recuperó una importante cantidad de sustancia estupefaciente —en torno a 75 kilos de hachís—, así como un arma corta, hallazgos que se produjeron durante la inspección del área vinculada a la huida.

Desde la Policía Local lograron detener a dos personas por su presunta relación con estos hechos, aunque parece que pudieron ser más los arrestados en el trabajo conjunto con la Guardia Civil.

Se les relaciona con presuntos delitos de robo con violencia, tentativa de homicidio y delito contra la salud pública. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias, así como de los vehículos implicados y del arma intervenida, continuando con la investigación.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.