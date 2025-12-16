Rachas de viento de más de 130 km/h causan importantes daños en Mijas durante la madrugada

Las claves nuevo Generado con IA Un fenómeno meteorológico, posiblemente un tornado o tromba marina, azotó el litoral de Mijas durante la madrugada con rachas de viento superiores a 130 km/h. El temporal causó importantes daños materiales, especialmente en La Cala, donde derribó parte del alumbrado de Navidad y provocó la caída de numerosos árboles y ramas. Varias calles y vías, como la avenida de Andalucía y calles Azalea y Walter Bayer, tuvieron que ser cortadas al tráfico por la caída de árboles y otros elementos. El Ayuntamiento ha contabilizado más de ocho vehículos dañados y continúa evaluando los desperfectos, mientras los servicios municipales trabajan en la limpieza y reparación de las zonas afectadas.

Una tromba marina o tornado, aún se está estudiando qué ha sido, ha azotado durante la pasada madrugada el litoral de Mijas, dejando a su paso numerosos daños materiales, especialmente en la zona de La Cala, donde parte del alumbrado de Navidad ha quedado derribado. El fenómeno meteorológico vino acompañado de vientos huracanados que, según las primeras estimaciones del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga, alcanzaron rachas de hasta 130 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento de Mijas ha informado de que el episodio ha provocado la caída de numerosos árboles y ramas, así como el desplazamiento de embarcaciones que fueron sacadas del agua y arrastradas hasta tierra firme. Desde primeras horas de la madrugada, personal municipal de distintas áreas trabaja en la evaluación de los daños y en la reparación de los desperfectos ocasionados.

Durante la noche, los Bomberos de Mijas realizaron un total de siete intervenciones relacionadas con los efectos del temporal, principalmente por la caída de árboles, vallas y otros elementos. A primera hora de la mañana permanecían aún dos actuaciones pendientes para la retirada de árboles en distintos puntos del municipio.

Por su parte, la Policía Local ha intervenido de forma continuada, coordinándose con el resto de servicios municipales, asegurando las zonas afectadas, regulando el tráfico cuando ha sido necesario y ofreciendo información en los puntos con incidencias.

Como consecuencia del temporal, varias vías han tenido que ser cortadas al tráfico. Es el caso del vado del río en la avenida de Andalucía por la caída de una farola, así como las calles Azalea y Walter Bayer, ambas afectadas por la caída de árboles. Además, se han registrado incidencias sin necesidad de cortes en lugares como el bulevar de La Cala, la avenida Virgen de Fátima, las calles San Bruno, Cortijo de la Cruz y San Cristóbal, el camino de la Cueva en la zona de Majadilla del Muerto y el diseminado La Rosa.

Un árbol caído.

En cuanto a los daños materiales, el Ayuntamiento ha contabilizado hasta el momento más de ocho vehículos afectados, una cifra que podría incrementarse a lo largo de la mañana conforme avancen las revisiones en las zonas dañadas.

El servicio de Limpieza Viaria trabaja desde primera hora en la retirada de ramas, árboles y restos arrastrados por la tromba marina, especialmente en La Cala de Mijas, aunque las labores se extienden también a otros puntos del término municipal. Desde el Consistorio señalan que, a medida que se disponga de nueva información, se irá actualizando el balance de daños y actuaciones.