Grave accidente en Mijas: un coche en sentido contrario deja cinco heridos, uno de ellos en estado grave

Las claves nuevo Generado con IA Cinco personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras un accidente en la AP-7 a su paso por Mijas (Málaga). El accidente se produjo cuando un coche circulaba en sentido contrario por la autopista y colisionó con otro vehículo a la altura del kilómetro 207. Entre los heridos se encuentran cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36 años; todos fueron evacuados al hospital Costa del Sol.

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y han sido evacuadas al hospital tras verse implicadas en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la AP-7, a su paso por Mijas (Málaga).

Así lo han confirmado este domingo desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de

Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, varios testigos informaron, sobre las 17.40 horas del sábado, de que un vehículo circulaba en sentido contrario por la autopista, y que iba en sentido Málaga por los carriles del sentido Algeciras.

Minutos después, varios particulares indicaron que este turismo había colisionado con otro a la altura del kilómetro 207.

El centro coordinador activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Mijas y Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, cinco personas resultaron heridas y fueron evacuadas al hospital Costa del Sol, una de ellas en estado grave.

Los heridos son cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36 años.