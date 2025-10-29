Detenido un finlandés de 26 años en Mijas por agredir sexualmente a una conductora de VTC: le cogió los pechos

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Agentes del Puesto Principal de Mijas, en la provincia de Málaga, han arrestado a un joven de 26 años y nacionalidad finlandesa por agredir sexualmente a la conductora de un vehículo VTC en la citada localidad.

Una patrulla de la Guardia Civil fue alertada por una mujer que les denunciaba que mientras trasladaba a un cliente en su vehículo, perteneciente a una conocida empresa de transporte de viajeros a través de una app móvil, este comenzó a tocarle sus pechos desde el asiento de atrás del coche.

Tras que esto sucediera, la mujer siguió conduciendo confiando en que iba a parar. Le apartó las manos y le pidió al hombre que abandonara el vehículo, a lo que el agresor le pidió disculpas.

Tras esto, la mujer siguió conduciendo confiando en que este hecho no se repetiría, pero momentos después el varón repitió los tocamientos en la misma zona del cuerpo de la víctima.

La mujer, al ver una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en la zona, pidió ayuda a los agentes que rápidamente siguieron el protocolo para este tipo de casos.

Los agentes, tras presentar la víctima una denuncia en dependencias oficiales de la Guardia Civil por la agresión reiterada que había sufrido, procedió a la detención de esta persona.