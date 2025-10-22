Arde una autocaravana en Las Lagunas de Mijas y el fuego afecta a tres vehículos, entre ellos un autobús: no hay heridos

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en el recinto ferial de Las Lagunas de Mijas ha afectado a una autocaravana abandonada y se ha extendido a tres vehículos, incluido un autobús. El fuego provocó varias deflagraciones debido a la presencia de una bombona de camping gas dentro de la autocaravana. A pesar de la proximidad a dos centros escolares, no fue necesario evacuarlos; se recomendó cerrar ventanas hasta la extinción del incendio. Las autoridades investigan las causas del incendio, y los vecinos mencionan que la acumulación de basura y vehículos abandonados es común en la zona.

Aparatoso incendio en el recinto ferial de Las Lagunas de Mijas. Desde las 9.05 horas, una impresionante columna de humo era visible desde diferentes puntos de Málaga. Aunque había quien creía en un primer momento que se trataba de un incendio forestal, finalmente las llamas se habían originado en una autocaravana y han acabado saltando a otros vehículos que estaban estacionados junto a ella. Pese a la virulencia de las llamas no hay que lamentar daños personales.

Al parecer, la autocaravana, de matrícula extranjera, estaba abandonada. Así, las llamas han saltado a un autobús que también llevaba bastante tiempo en la zona, y luego a un tráiler y a otro turismo. Durante las tareas de extinción, como se recoge en múltiples vídeos en redes sociales, se han producido varias deflagraciones por la presencia de una bombona de camping gas dentro del vehículo, según ha detallado Miguel Ángel Castillo, jefe de dotación de Bomberos Mijas, a Mijas Comunicación.

Así, ha apuntado que los trabajos se han centrado “en proteger el tráiler, porque cuando hemos llegado había bastante carga de fuego, la autocaravana ya estaba ardiendo en su totalidad y había cogido parte del autobús”.

Algunos vecinos se han asustado al ver las llamas por la proximidad de estas a dos centros escolares, el Tamixa y el María Zambrano, pero no ha habido que proceder a desalojarlos. Si bien, desde Bomberos se ha recomendado cerrar las ventanas hasta que se extinguieran las llamas.

Hasta la zona, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, tras recibir varias llamadas, ha trasladado a los Bomberos de Fuengirola, Policía Local, efectivos del Infoca, Guardia Civil y a los servicios sanitarios, aunque afortunadamente no ha habido que atender a nadie en el lugar.

El incendio ya se ha sofocado y se ha vuelto a la normalidad en la zona. Ahora tratan de evaluar cuáles han sido las causas. Algunos vecinos han confesado a EL ESPAÑOL de Málaga que en la zona suele haber vehículos abandonados y se acumula basura, un cóctel que denominan como "perfecto" para que se produzcan este tipo de incidentes.