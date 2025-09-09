Detenido un conductor por agredir a su pareja mientras circulaba de forma temeraria por Mijas

La Policía Local de Mijas (Málaga) ha detenido a un conductor por agredir a su pareja mientras circulaban de forma temeraria en un vehículo por el Camino de Coín de dicha localidad.

Según fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto, cuando los agentes recibieron una llamada que alertaba de que un conductor estaba agrediendo a su acompañante mientras conducía. La alerta provenía de una conductora que circulaba detrás de ellos en Camino de Coín. Estaban generando peligro en la calzada.

Al llegar al lugar, policías de paisano observaron cómo el conductor, mientras realizaba una conducción temeraria, agredía a la mujer acompañante. Una vez interceptado el vehículo en una zona segura, observaron cómo la mujer se encontraba con miedo y ansiedad, presentando heridas en la cara y brazos.

Los policías leyeron sus derechos al conductor, que fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones, y trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial, mientras que a la víctima, los agentes le ofrecieron la posibilidad de asistencia sanitaria y de interponer denuncia. No han trascendido más detalles al respecto.