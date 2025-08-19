Nueva promoción de viviendas en Mijas: Valley Views llega a la Costa del Sol con 56 hogares sostenibles

Vistas desde la terraza de una de las viviendas de la promoción Valley Views, en Mijas.

La Costa del Sol sigue consolidándose como epicentro de la inversión inmobiliaria. Ejemplo de ello es el último proyecto anunciado por la promotora Taylor Wimpey España en Mijas, donde va a impulsar un completo valorado en 16 millones de euros.

La firma acaba de poner en marcha la comercialización de la primera fase de Valley Views, el residencial está compuesto por 56 viviendas sostenibles en una de las zonas en auge del litoral malagueño: El Chaparral.

La zona se encuentra entre La Cala de Mijas y Fuengirola. Destaca por su diseño moderno, orientación sureste-suroeste y espectaculares vistas al mar, así como por su eficiencia energética, con calificación A y soluciones constructivas pensadas para reducir el consumo.

Según aseguran desde la promotora, la iniciativa responde a una demanda creciente de parejas de entre 45 y 60 años, tanto nacionales como internacionales (ingleses, belgas, holandeses, alemanes o polacos), que valoran la calidad constructiva, la cercanía a servicios y la buena conexión con el aeropuerto de Málaga.

Viviendas con vistas, luz natural y eficiencia energética

Valley Views combina apartamentos de 2 dormitorios y dúplex de 3 dormitorios, todos con orientación sureste-suroeste para aprovechar al máximo la luz natural. El diseño “total living” integra el salón con amplias terrazas mediante grandes ventanales, generando espacios luminosos, abiertos y funcionales.

Las viviendas cuentan con cocina equipada, aire acondicionado, armarios empotrados, baños completamente amueblados y, en la mayoría de los casos, trastero y plaza de aparcamiento subterráneo incluidos.

Las zonas comunes ofrecen piscina comunitaria, jardines y vistas panorámicas al mar, en un residencial cerrado que busca el equilibrio entre privacidad y entorno natural.

"Es una zona tranquila, pero muy bien conectada, que atrae tanto a residentes nacionales como a compradores europeos que buscan una vivienda de calidad en la Costa del Sol con buena rentabilidad y posibilidades de uso todo el año", explica Ignacio Oslé, director regional de Taylor Wimpey España en la Costa del Sol.