El Infoca da por extinguido el incendio forestal en Mijas: la causa es una colilla mal apagada

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio que se registró este pasado jueves en un paraje del municipio malagueño de Mijas. Los profesionales han señalado una colilla mal apagada como causa del fuego.

Así, según han informado desde el Plan Infoca, el fuego, que se declaró sobre las 15.45 horas del jueves, ha quedado extinguido a las 12.10 horas de este viernes.

Sobre el terreno se llegaron a desplegar en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Posteriormente, se ampliaron los medios y se sumaron al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones.