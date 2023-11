Ana Mata, nueva alcaldesa de Mijas tras prosperar la moción de censura con Vox y un concejal no adscrito

Ana Mata se acaba de convertir este jueves en la primera alcaldesa de Mijas después de que, como era previsible, haya prosperado la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de Vox y del edil no adscrito Juan Carlos Maldonado.

La alianza arrebata el gobierno municipal al PSOE, que se queda sin el que hasta este momento era el municipio de mayor tamaño en el que estaba gobernando en la provincia. La censura ha salido adelante con 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

En sus primeras palabras tras la sesión, Mata ha tirado de ironía y ha hablado de sí misma como "mijeña paracaidista". Ha subrayado sus fuertes vínculos con el municipio, apuntando estudió en El Coto y que ha vivido "casi toda su vida" en la localidad, donde su familia ha gestionado una autoescuela y una gestoría. Ha anunciado que asumirá en primera persona las políticas de igualdad y se ha marcado como acción inmediata intervenir en limpieza.

"Esta alcaldesa mijeña se va a dejar la piel porque me he preparado todo este tiempo para dar lo mejor de mí en la tierra que me vio crecer", ha declarado, insistiendo en que su llegada a la Alcaldía mijeña es el "reto" de su vida.

Este movimiento político deja en la oposición al socialista Josele González, que fue investido alcalde tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Por Mi Pueblo y Ciudadanos (Cs), siendo la llave de gobierno Maldonado, que ha protagonizado varios sobresaltos en la vida política de Mijas, donde llegó a ser alcalde.

PP, Vox y Por Mi Pueblo incidieron al registrar la moción de censura en que fue presentada "con el objetivo de acabar con el descontrol económico y el oscurantismo" que "ha caracterizado la gestión de un alcalde socialista", que, a juicio de las tres formaciones firmantes del pacto, "ha convertido nuestra ciudad en un trampolín político personal y una plataforma al servicio de los intereses del PSOE".

El acuerdo "es para que el Ayuntamiento de Mijas vuelva a estar el servicio de los mijeños", dijo Mata para justificar el acto, subrayando la necesidad de sacar a la ciudad "de la parálisis que ha sufrido en los últimos años y recuperar la buena gestión y la transparencia en las cuentas municipales, que van camino de la ruina".

"Este es un gobierno que va a devolver la ilusión y el orgullo a sus vecinos; un gobierno que trabajará para que Mijas se convierta en un gran referente de desarrollo, progreso y prosperidad en la Costa del Sol y en Andalucía, ejerciendo el papel de liderazgo que le corresponde como tercera gran ciudad de la provincia de Málaga", afirmó la 'popular'.

