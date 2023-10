En libertad provisional la pareja de Romina, la mujer que murió en Mijas tras caer desde un quinto piso

Noticias relacionadas Incertidumbre en la muerte de Romina, la joven de 33 años hallada muerta en MIjas

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Fuengirola (Málaga) ha puesto en libertad provisional al hombre de 36 años y nacionalidad británica detenido por su presunta relación con la muerte de Romina, la mujer que se precipitó desde un quinto piso en la urbanización Riviera del Sol en Calahonda, en Mijas (Málaga).

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al hombre se le investiga por los presuntos delitos de homicidio y malos tratos, apuntando que no se han adoptado medidas cautelares en su contra y ninguna parte solicitó su ingreso en prisión preventiva. El arrestado sí prestó declaración judicial.

Por lo difícil de la situación, la causa está declarada secreta. En este juzgado, según han indicado, no constan denuncias previas de la fallecida hacia el detenido ni hacia ninguna otra persona por violencia de género. Sin embargo, a él sí le constaban, según ha podido saber este periódico, antecedentes por violencia de género. Formaba parte del sistema Viogén.

El cuerpo sin vida de Romina fue hallado el pasado sábado. El servicio Emergencias 112 Andalucía recibió a las 8.40 horas, un aviso que alertaba de una mujer precipitada de la quinta planta de un edificio en la urbanización Riviera Sol de Calahonda, confirmando después los sanitarios la muerte de esta.

La víctima había llamado la noche anterior, a las 23.00 horas, por una agresión por parte de su pareja --supuestamente el hombre detenido-- y tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida, aunque no quiso denunciar una vez allí. Se desconoce si cuando fue dada de alta el hombre seguía dentro o no de la vivienda. El Consistorio mostró su "repulsa ante esta noticia que, de confirmarse, podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista", aunque no se descartan otras hipótesis, como el suicidio.

Meses duros

Romina tenía 33 años y era de origen chileno, aunque llevaba en Málaga desde 2019. El pasado 15 de abril perdió a su marido, José Pisani. Este estaba trabajando como portero del restaurante Olivia's de la Cala de Mijas cuando, en el interior del local, se generó una pelea entre dos grupos de clientes. Tras sujetar a uno de ellos, este acabó propiándole un puñetazo que lo noqueó, lo que le desestabilizó para acabar dándose en la cabeza contra el pico de una mesa. Poco pudieron hacer los sanitarios por salvar su vida. Murió tras ingresar en el Hospital Regional de Málaga.

Tras aquel difícil episodio, Romina apareció en varios medios de comunicación como EL ESPAÑOL de Málaga asegurando que buscaría justicia por la muerte de su marido pese a que fuese "un largo camino de juicios" porque fue un marido que le hizo "muy feliz". Denunció su complicada situación laboral en el local y aseguró que "había mucha droga y mafias". Lo que ella no sabía es que medio año después, también acabaría falleciendo trágicamente.