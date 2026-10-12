El desgarrador lamento de una compañera del doctor Aslani, asesinado en Marbella: "Quería crecer a tu lado"

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LO ESENCIAL Las claves Compañeros y miembros del equipo del doctor Alexander Aslani, cirujano plástico asesinado en Marbella, han compartido emotiovos mensajes de despedida en redes sociales. Pilar Fontivero, compañera de la clínica, ha publicado una emotiva carta destacando el papel fundamental de Aslani como mentor y apoyo constante en momentos difíciles. El cirujano plástico Miguel Bravo lo ha calificado como un gigante de la especialidad, destacando su generosidad profesional y las lecciones humanas que le transmitió. Otros miembros de su equipo de trabajo han resaltado las miles de horas compartidas en el quirófano y la confianza que el doctor siempre depositó en ellos.

La muerte violenta de Alexander Aslani, el cirujano plástico asesinado en Marbella, ha dejado una profunda huella entre quienes compartieron con él años de trabajo. Más allá de la conmoción por el crimen, los mensajes de despedida publicados en redes sociales dibujan el retrato de un profesional que, para sus compañeros, fue mucho más que un jefe: también un mentor, un amigo y una figura decisiva en sus carreras.

Entre los testimonios destaca el de Pilar Fontivero, compañera de Aslani en la clínica, que ha compartido una extensa carta de despedida en la que recuerda cómo el médico apareció en uno de los momentos más difíciles de su vida y terminó convirtiéndose en una persona fundamental para ella.

"Me enseñaste todo lo que sé. Y si he llegado hasta aquí, ha sido en gran parte gracias a ti", escribe. Fontivero recuerda la confianza que depositó en ella, su apoyo cuando dudaba de sus propias capacidades y la manera en que conseguía animarla incluso en los momentos en los que el trabajo comenzaba a afectarle emocionalmente.

La compañera reconoce que llegó a plantearse abandonar aquel entorno profesional por el desgaste que le provocaba trabajar con pacientes de cirugía plástica. Sin embargo, explica que bastaba con sentarse a solas con Aslani y conversar con él para recuperar fuerzas y perspectiva.

En su despedida recupera una frase que, según cuenta, él le repetía: "No dejes jamás que nadie te robe tu energía. Eres una leona. Y sin ti, yo no puedo".

Ahora, escribe, es ella quien siente que no puede seguir adelante sin él. «Me han destrozado el alma», afirma. Pese al dolor, se compromete a continuar y a luchar por el legado profesional y personal que, asegura, le dejó el cirujano.

Un mentor para otros cirujanos

La dimensión profesional de esa huella aparece también en el mensaje del doctor Miguel Bravo, que define a Aslani como “uno de los gigantes” de la cirugía plástica y lo recuerda como un amigo querido, una figura paterna y el mejor mentor que podría haber pedido.

Bravo cuenta que había hablado con él apenas unos días antes de su muerte sobre los próximos congresos a los que pensaban asistir juntos. No imaginaba entonces que aquella conversación sería la última.

Aslani lo incorporó a su equipo en 2019 y, según explica, confió en él antes de que él mismo creyera en sus capacidades. Los años de trabajo compartido contribuyeron a formar tanto al cirujano como a la persona que es hoy, señala.

"Me enseñaste mucho más que cirugía", escribe Bravo, que destaca las lecciones que recibió sobre el trabajo, la confianza en los compañeros y la importancia de no olvidar a la familia. También subraya la generosidad con la que Aslani compartía sus conocimientos y su capacidad para conectar a profesionales de distintos lugares.

El médico cierra su despedida con un agradecimiento por la confianza, la amistad y los recuerdos compartidos, y con una promesa: seguir transmitiendo lo aprendido y apoyar a otros del mismo modo en que Aslani lo hizo con él.

"Más de 5.000 horas codo a codo en el quirófano"

Otro de los testimonios publicados por una compañera de la clínica resume en una frase la dimensión de esa relación profesional: «Más de 5.000 horas codo a codo en el quirófano, y daría lo que fuera por tan solo una más».

En su mensaje, recuerda a Aslani como el mentor que creyó en ella, la desafió y contribuyó a formar a la cirujana que es hoy. También destaca que le enseñó a confiar en sí misma, a aspirar a más y a no rendirse.

"Perdí a mi mentor, pero llevaré una parte de ti conmigo por el resto de mi vida", escribe, antes de trasladar sus condolencias a la familia del médico.

El recuerdo de Cami Hernández, que trabajó con él como coordinadora, incide en la misma idea. Lo describe como un líder visionario y el mejor jefe que pudo tener, y explica que trabajar a su lado le permitió adquirir aprendizajes importantes para su vida profesional y médica.

Hernández destaca también la confianza que depositó en ella y la sensación de formar parte de una familia profesional. En su despedida, expresa su agradecimiento a la esposa de Aslani por la oportunidad y la confianza recibidas, y traslada su cariño a ella y a sus hijas.