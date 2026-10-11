Un montaje con una imagen de Aslani y su clínica tras su crimen. EFE EEM

Prisión provisional sin fianza para el joven de 18 años detenido por matar a tiros a un cirujano en Marbella

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ingresa en prisión provisional, comunicada y sin fianza el joven de 18 años detenido por el crimen del cirujano plástico en Marbella. La víctima, de 57 años, falleció tras recibir varios impactos de bala en la cabeza en su propia clínica el pasado miércoles. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, descartando en principio vínculos con el crimen organizado. La causa judicial se encuentra actualmente bajo secreto de sumario mientras prosigue la fase de investigación.

El joven de 18 años detenido por la muerte a tiros de un cirujano plástico en Marbella ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Así lo ha acordado la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, en funciones de guardia, después de que el arrestado pasara a disposición judicial este sábado 10 de octubre.

La detención se produjo el jueves 8 de octubre, en el marco de la investigación abierta por el asesinato del facultativo, de 57 años, que fue tiroteado el miércoles por la tarde en su propia clínica.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.00 horas. La víctima recibió varios impactos de bala en la cabeza y, pese a la intervención de los sanitarios que acudieron para atenderlo, no pudo ser estabilizada y falleció.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. En un primer momento, las pesquisas descartaban que el suceso estuviera relacionado con el crimen organizado, según fuentes cercanas al caso.

La causa permanece bajo secreto, por lo que no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre el posible móvil. El ingreso en prisión provisional no supone, por sí mismo, una condena: el procedimiento judicial continúa en fase de investigación.