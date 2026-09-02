Gran paso adelante en el puerto de La Bajadilla de Marbella: se desbloquean los trámites y se invertirán 200 millones

Angeles Muñoz y Mario Muñoz-Atanet este miércoles en La Bajadilla. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto de ampliación del puerto de La Bajadilla en Marbella ha sido desbloqueado tras 16 años paralizado. Un nuevo concesionario invertirá 200 millones de euros para triplicar la capacidad del puerto, pasando de 268 a 750 amarres. La ampliación permitirá la llegada de barcos de hasta 70 metros, incluirá un área comercial, zonas pesqueras y 1.000 plazas de aparcamiento. El proyecto contempla medidas para la integración ambiental y regeneración de playas mediante trasvases de arena y canalización de arroyos.

Uno de los grandes proyectos de la provincia de Málaga en los que llegó a meterse el jeque Al Thani al fin se desbloquea. Es la ampliación del puerto deportivo de La Bajadilla en Marbella.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha estado este miércoles allí junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y ha comunicado lo que se deseaba desde hace años.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha desbloqueado el proyecto de ampliación y transformación del puerto.

Hay un nuevo concesionario que se hará cargo de las instalaciones a partir del 1 de enero y que invertirá 200 millones de euros.

Un momento de la visita del consejero a La Bajadilla. Junta de Andalucía

Se prevé triplicar la capacidad del puerto, pasando de 268 a 750 amarres. Eso permitirá además que lleguen embarcaciones de mayor capacidad.

Podrán entrar barcos de hasta 70 metros de eslora. El dique principal tendrá 1,13 kilómetros, que protegerá el puerto por sus lados Este y Sur, y habrá un contradique de 450 metros para la protección por el lado Oeste.

Habrá un área comercial, zonas pesqueras y 1.000 plazas de aparcamiento.

También se hará un espigón para la canalización del arroyo Primero destinado a separar el arroyo de la playa del Cable y contribuir a la conservación de las arenas.

Se prevé la integración ambiental y regeneración del entorno con medidas correctoras mediante aportaciones y trasvases de arena en las playas de Venus, La Bajadilla, el Cable y el Faro.

El proyecto fue licitado hace 16 años, antes de que el contrato fuera rescindido y el expediente quedara abandonado. De hecho, era una de las perlas reservadas a Al Thani cuando compró el Málaga CF y parecía que iba a invertir miles de millones en la provincia.

Imagen de archivo del puerto de La Bajadilla. EE

Era todo mentira y, de hecho, el propio jeque está en busca y captura. El consejero ha asegurado que fue el Gobierno de Juanma Moreno quien retomó en 2019 el proyecto y que ahora se ha terminado la tramitación tras superar los procedimientos ambientales, los informes de Costas y jurídicos y el correspondiente proceso de licitación.

"La recuperación del proyecto de La Bajadilla es una muestra más de la ruta estratégica que el Gobierno de Juanma Moreno está siguiendo para reflotar unas instalaciones portuarias llamadas a ser un revulsivo económico y de empleo para la zona en la que se encuentran, especialmente en un destino como la Costa del Sol”, ha asegurado Muñoz-Atanet.

La alcaldesa de Marbella, por su parte, ha señalado que es “una grandísima noticia para la ciudad que permitirá crecer también dentro del ámbito marítimo”.