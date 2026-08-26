Así es la mansión más cara de España: cuesta 70 millones, está en Marbella y tiene hasta bolera

El exterior de Villa Bellagio, la casa más cara de España en venta. EE

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Las claves Generado con IA La mansión más cara de España, Villa Bellagio, está a la venta en Marbella por 70 millones de euros. Ubicada en Sierra Blanca, cuenta con 5.600 m² construidos y una parcela privada de 14.000 m² con vistas al mar. Dispone de 13 habitaciones tipo suite, 16 baños, bolera, sala de cine, piscina exterior de 22 metros y spa de lujo. Incluye gimnasio, sala de masajes, peluquería y un garaje con capacidad para hasta 42 vehículos.

La casa más cara de España a la venta está en Marbella. Se llama Villa Bellagio, fue construida en 2022 y tiene un precio de 70 millones de euros.

Está en la zona de Sierra Blanca, tiene una superficie construida de 5.600 metros cuadrados y dispone de una parcela privada de 14.000 metros cuadrados con vistas, ya puestos, al mar.

Es un palacio en toda regla cuyo arquitecto fue Jesús del Valle y ha obtenido premios nacionales por su diseño.

Interior de la mansión en Marbella. EE

Tiene tres plantas, 13 habitaciones y 16 baños para que nadie se quede haciendo cola si ha de hacer sus necesidades.

Las habitaciones son suites de 40 y 50 metros cuadrados cada una.

Como puede imaginar, todo en esta casa es grande. Solo la cocina, de 60 metros cuadrados, es mayor que muchos pisos en las capitales.

La bolera de la casa. EE

En el comedor se pueden hacer carreras, pero para divertirse están mejor la bolera, la sala de cine para 22 personas o la mesa de billar que no puede faltar en ninguna mansión que se precie.

Si le apetece mejor darse un chapuzón dispone de una piscina de 22 metros en el exterior y de un spa de lujo con piscina cubierta climatizada o sauna en el interior.

El garaje de lujo. EE

Hay sala de masajes, gimnasio, peluquería y un garaje de lujo en el que caben 12 vehículos y otra zona en la que pueden meter 30 coches más.

Si dispone de 70 millones de euros o cree que los puede tener, es, sin duda, una casa a tener en cuenta. Eso sí, tendrá que contratar a bastante servicio para tenerla como los chorros del oro.