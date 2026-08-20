Rescatan a tres niños atrapados durante más de tres horas dentro de un ascensor en Marbella

Las claves

Las claves Generado con IA Tres menores de entre 12 y 13 años estuvieron atrapados más de tres horas en un ascensor de la calle Antonio Belón, en Marbella. El rescate fue realizado por seis bomberos, cuatro policías locales y personal de mantenimiento, debido a la activación del sistema de paracaídas del ascensor. Los niños se encontraban nerviosos pero salieron ilesos y no requirieron atención médica tras el rescate. Los bomberos recomiendan mantener la calma y no intentar abrir las puertas por la fuerza en casos similares, esperando siempre la llegada de profesionales.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Marbella rescataron la tarde de este miércoles a tres menores de entre 12 y 13 años que permanecieron atrapados durante más de tres horas en el ascensor de un edificio de la calle Antonio Belón.

El servicio de emergencias recibió el aviso sobre las 16.15 horas, cuando los niños llevaban aproximadamente una hora dentro de la cabina. La complejidad de la intervención prolongó las labores hasta alrededor de las 19.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

El operativo lo formaron seis bomberos, apoyados por cuatro agentes de la Policía Local y por personal de la empresa encargada del mantenimiento del ascensor. Los menores vivieron momentos de nerviosismo durante el tiempo que estuvieron encerrados y se encontraban en buen estado tras el rescate, sin necesidad de atención por parte de los servicios sanitarios.

La intervención presentó una especial dificultad técnica por la activación del sistema de paracaídas de la cabina, un mecanismo de seguridad que impide su desplazamiento en determinadas situaciones.

El elevador había quedado inmovilizado a la altura de una entreplanta, lo que imposibilitaba una evacuación convencional. Los bomberos tuvieron que ejecutar maniobras especializadas para desbloquear el mecanismo y emplear equipamiento específico con el que elevar la cabina de forma controlada hasta una posición que permitiera sacar a los tres menores con seguridad.

El cuerpo municipal recuerda que, ante una situación de este tipo, conviene mantener la calma y utilizar el pulsador de alarma o el sistema de comunicación de emergencia del ascensor para pedir ayuda. Quien disponga de teléfono móvil debe contactar con el servicio de emergencias o con el número de asistencia indicado en la cabina y facilitar la ubicación del inmueble y toda la información posible.

Los bomberos insisten en no intentar abrir las puertas por la fuerza, salir por medios propios ni manipular los mecanismos del elevador, sobre todo si la cabina ha quedado detenida entre dos plantas. Lo recomendable es permanecer en el interior hasta la llegada del personal especializado y seguir sus indicaciones en todo momento.

Desde el cuerpo aconsejan, además, evitar movimientos bruscos y tranquilizar a las personas más nerviosas, especialmente si se trata de menores.