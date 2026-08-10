La Policía desmantela un 'coffee shop' de Marbella que presuntamente vendía droga y detiene a cinco personas

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desmantelado un 'coffee shop' en Marbella que operaba como punto de venta y distribución de drogas. Cinco personas han sido detenidas y se han intervenido 3,41 kg de marihuana, 1,55 kg de hachís, cigarrillos, porros y vapeadores con THC. Se realizaron dos registros, uno en el establecimiento y otro en la vivienda de los principales investigados, donde se hallaron drogas ocultas y más de 32.000 euros en efectivo. El local ha sido clausurado cautelarmente por orden judicial y se ha requerido el cese de la actividad con la colaboración de la Policía Local.

Un negocio que funcionaba bajo la apariencia de un coffee shop y de una supuesta asociación de consumo de cannabis habría servido, según la investigación policial, como punto de venta y distribución de drogas en una céntrica plaza de Marbella.

La Policía Nacional ha desarticulado la actividad y ha detenido a cinco personas por su presunta responsabilidad en la trama.

La operación, denominada Barrio, ha permitido intervenir una cantidad importante de sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo y otros efectos que los investigadores consideran de interés. En total se han localizado 3,41 kilogramos de marihuana y 1,55 kilogramos de hachís, junto a medio centenar de cigarrillos, porros y una veintena de vapeadores que contenían THC.

La intervención ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Estupefacientes II de la Comisaría de Marbella después de recibir informaciones que apuntaban a que en el establecimiento se estarían realizando de manera reiterada y sistemática actividades de venta y distribución de sustancias estupefacientes.

Dos registros y cinco detenidos

La investigación permitió identificar a varias de las personas relacionadas con la actividad y, entre ellas, a los principales encargados de la gestión de un club que operaba bajo el amparo de una supuesta asociación de consumo de cannabis.

Los agentes realizaron dos registros: uno en el propio establecimiento y otro en el domicilio de los principales investigados.

En el coffee shop se encontraba parte de la droga que había sido preparada para su distribución. Allí fueron detenidas dos personas, que según la Policía se encontraban al frente del establecimiento en el momento del registro.

Los otros tres arrestos se produjeron en el domicilio particular de los principales investigados, a los que los agentes atribuyen funciones relacionadas con la gestión del club.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo precisamente en la vivienda. Los agentes localizaron 11 tabletas de hachís camufladas en envoltorios de chocolatinas. La droga se encontraba oculta en el interior de un congelador.

En el mismo domicilio se encontraron además más de 32.000 euros en billetes, según la Policía Nacional.

El resto de las sustancias intervenidas, ya dosificadas, se encontraba en el establecimiento que funcionaba como coffee shop.

Según la Policía, los investigados integrarían una trama centrada en el tráfico de drogas, con una actividad de venta y distribución que se desarrollaba de forma reiterada.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Clausurado cautelarmente

A raíz de la investigación, los agentes solicitaron a la autoridad judicial competente la clausura cautelar del establecimiento público.

Además, y con la colaboración de la Policía Local de Marbella, se requirió por vía administrativa el cese de la actividad en el local.

La operación ha permitido así intervenir no solo las sustancias que presuntamente se destinaban a la venta, sino también dinero en efectivo, vehículos y otros objetos localizados durante los registros.