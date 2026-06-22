De construir casas de lujo en la Costa del Sol a levantar VPO: Sierra Blanca Estates inicia 25 pisos protegidos en Marbella

Infografía de la promoción de VPO que va a desarrollar Sierra Blanca Estate en Marbella.

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Las claves Generado con IA Sierra Blanca Estates inicia la construcción de 25 viviendas de protección oficial (VPO) en Marbella, tras ganar un concurso municipal. Las viviendas tendrán tres dormitorios, entre 75 y 90 m², zonas verdes, piscina, aparcamiento y trastero, con precios entre 180.000 y menos de 280.000 euros. El Ayuntamiento de Marbella ofrecerá una subvención de 10.000 euros por vivienda, y Sierra Blanca Estates añadirá otros 6.000 euros de ayuda a los adjudicatarios. La promoción está dirigida a familias de régimen general, jóvenes y personas con movilidad reducida inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda.

La impulsora de algunos de los proyectos residenciales más lujosos de la Costa del Sol y de Málaga capital, Sierra Blanca Estates, acaba de arrancar la construcción de 25 viviendas de protección oficial (VPO) en Marbella.

La puesta de la primera piedra ha contado este lunes con la presencia de la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, quien ha destacado que el proyecto es fruto de la colaboración del Consistorio y Sierra Blanca Estates.

La regidora ha explicado que la parcela municipal, de más de 3.100 metros cuadrados, estaba destinada a vivienda pública y que el Consistorio impulsó un concurso al que concurrieron tres grandes empresas del sector.

"El proyecto ganador presentó una propuesta espectacular, con unas calidades equiparables a las de cualquier promoción de vivienda libre del entorno, pero vinculada a protección pública y, por tanto, a precio tasado", ha señalado.

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en la colocación de la primera piedra de para la construcción de 25 nuevas viviendas protegidas en Arroyo Palomeras.

Muñoz ha indicado que la promoción contará con inmuebles de tres dormitorios y superficies de entre 75 y 90 metros cuadrados, además de zonas verdes, piscina comunitaria, aparcamiento y trastero. "Los precios oscilarán entre los 180.000 y algo menos de 280.000 euros", ha señalado la alcaldesa.

Según ha añadido, esta promoción, que está previsto se adjudique en el mes de septiembre u octubre, "está dirigida a personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda, especialmente familias de régimen general, jóvenes que buscan acceder a su primer hogar y personas con movilidad reducida que necesiten pisos adaptados".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento concederá una subvención directa de 10.000 euros a cada adjudicatario, a la que se sumará una ayuda adicional de 6.000 euros aportada por Sierra Blanca Estates. "Estas ayudas permitirán reducir de forma importante el desembolso inicial necesario para acceder a la vivienda", ha indicado.

"Nuestra intención es desarrollar promociones de este tipo en todo el término municipal", ha explicado Muñoz, quien ha recordado que actualmente ya se construyen nuevas viviendas protegidas en la zona sur de San Pedro Alcántara.

La Administración local trabaja en otros proyectos como las 100 viviendas previstas en Arias de Velasco, más dos grandes promociones en Río Real y un proyecto que está impulsando Sierra Blanca Estates de una Actuación de Transformación Urbanística (ATU) en la zona de Hacienda Cortés para la construcción de más de 250 viviendas protegidas.

"La previsión es que a lo largo de esta legislatura alcancemos el millar de viviendas de protección pública entre proyectos diseñados, planificados y en ejecución", ha resaltado la alcaldesa, quien ha precisado que estas promociones no forman parte del parque municipal de vivienda social, que ya supera las 600 unidades, sino que están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a sectores de la población con dificultades para adquirirla en el mercado libre.

Por su parte, el presidente de Sierra Blanca Estates, Pedro Rodríguez, ha explicado que la compañía ha asumido este proyecto con el convencimiento de que las empresas deben contribuir activamente al bienestar de la comunidad. "Nos alegra colaborar con el Ayuntamiento porque juntos, las administraciones y el sector privado, podemos ofrecer soluciones reales a los ciudadanos", ha afirmado.