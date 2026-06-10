La cadena de supermercados que abre por primera vez en el centro de Marbella: 1.100 m2 junto al paseo marítimo

Las claves

Las claves Generado con IA ALDI abrirá su primera tienda en el centro de Marbella el 24 de junio, en la Avenida Ramón y Cajal, cerca del paseo marítimo. El nuevo supermercado contará con más de 1.100 m2 de sala de ventas y estará ubicado en el renovado Marbell Center. El 90% de los productos serán de marca propia y el 80% de proveedores nacionales, manteniendo precios competitivos. La apertura incluirá promociones especiales y la incorporación de nuevos empleados, dentro de la estrategia de crecimiento de ALDI en Andalucía.

La cadena de supermercados ALDI continúa su expansión por la Costa del Sol. El próximo 24 de junio, la marca aterrizará por primera vez en la zona centro de Marbella, con la apertura de su cuarta tienda en la Avenida Ramón y Cajal, 18.

Se trata de una ubicación estratégica, en el renovado centro comercial Marbell Center y a escasa distancia del paseo marítimo.

El nuevo punto de venta contará con más de 1.100 metros cuadrados de sala de ventas, según detallan desde la compañía. El objetivo es mantener su modelo basado en la "eficiencia, el ahorro y la calidad, con un surtido centrado en productos frescos y de proximidad".

En esta línea, ALDI destaca que 9 de cada 10 productos son de marca propia, mientras que 8 de cada 10 proceden de proveedores nacionales, lo que permite mantener precios competitivos durante todo el año.

Además, con motivo de la apertura, la cadena ha previsto promociones especiales durante las primeras semanas, incluyendo una selección de referencias locales y regionales.

Esta será la cuarta tienda de la cadena en el municipio de Marbella, dentro de una estrategia de "crecimiento sostenido" en Andalucía. Recientemente, la marca ha abierto supermercados en Fuengirola y en La Cala de Mijas.

La comunidad autónoma se mantiene como el principal motor de expansión de la compañía en España, con más de 1.600 trabajadores en la región y más de 500 en la provincia de Málaga.

El crecimiento de ALDI en el sur peninsular se apoya en su red logística, con el centro de distribución de Dos Hermanas (Sevilla) como eje para abastecer a todas las tiendas andaluzas.

De cara a la temporada de verano, la compañía prevé la incorporación de 190 nuevos trabajadores en Andalucía, de los cuales 95 estarán en Málaga.