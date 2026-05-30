Fallece Carlos Tejada Bañales, fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Marbella

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Tejada Bañales, fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Marbella, ha fallecido. Tejada fue una figura relevante en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en la Costa del Sol. Desarrolló su labor en la Fiscalía de Área de Marbella desde 2006 y ocupaba el cargo de delegado antidroga desde 2022. Su trayectoria incluyó etapas como juez en Girona y fiscal de menores en Barcelona antes de especializarse en crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado ha comunicado este sábado el fallecimiento de Carlos Tejada Bañales, fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Marbella y figura destacada en la lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol.

Tejada, nacido el 11 de agosto de 1967 en Portugalete (Bizkaia), ocupaba el cargo desde la creación de esta delegación en 2022 y desarrollaba su labor en la Fiscalía de Área de Marbella (Málaga) desde 2006.

A lo largo de su trayectoria fue una pieza clave en la persecución y el enjuiciamiento de los delitos vinculados al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales derivado del narcotráfico en el litoral malagueño, una de las zonas con mayor presión delictiva de este tipo en España.

Su carrera en la judicatura y el ministerio fiscal abarcó varias etapas. Antes de su llegada a Marbella, ejerció durante dos años como juez en Girona y dedicó ocho años a la Fiscalía de Menores de Barcelona, experiencia que precedió a su especialización en la persecución del crimen organizado ligado a las drogas.

La Fiscalía General del Estado se ha sumado al dolor de su familia, amigos y compañeros por lo que ha calificado de irreparable pérdida, y ha subrayado que tanto su recuerdo como su legado profesional y humano permanecerán en la institución.

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