Starlite Occident celebra su 15 aniversario en Marbella con los Premios Juventud, la gran gala de la música latina

Las claves

Las claves Generado con IA Starlite Occident Marbella acogerá la primera edición europea de los Premios Juventud el 3 de septiembre, evento nunca antes celebrado fuera de América. Durante varios días, Marbella se transformará en un hub internacional de música y cultura latina, con conciertos, showcases y experiencias inmersivas. La gala se retransmitirá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y Atresmedia, llegando a más de 62 millones de espectadores en todo el mundo hispano. La programación del festival contará con artistas internacionales como Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend y Gloria Trevi.

La Costa del Sol será escenario de la primera edición europea de Premios Juventud, el prestigioso evento de la industria latina producido por TelevisaUnivision que, en 23 años de historia, nunca había salido del continente americano. El evento se celebrará en Starlite Occident Marbella, el próximo 3 de septiembre, tal y como han anunciado Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer, cofundadores del festival, que este año alcanza su XV edición.

La organización prevé convertir Marbella, durante varios días, en un gran hub internacional de música, cultura y entretenimiento latino, con conciertos, showcases, encuentros profesionales, activaciones de marca y experiencias inmersivas alrededor del evento principal.

Uno de los galardones más representativos es el de “Agente de Cambio”, destinado a figuras que utilizan su influencia para generar impacto positivo en la sociedad. Una filosofía que conecta directamente, según han asegurado, con la labor de la Fundación Starlite, responsable de la tradicional gala benéfica del festival, encabezada cada verano por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán.

La gala se emitirá en directo a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y Atresmedia, alcanzando un mercado potencial de 62 millones de espectadores en el prime time hispano de Estados Unidos y presencia en más de veinte territorios internacionales, incluyendo México, Colombia, Argentina, Chile y el conjunto de Latinoamérica.

Su última edición generó un impacto de 450 millones de usuarios en plataformas digitales y redes sociales, con niveles de interacción comparables a grandes formatos internacionales como los American Music Awards o los MTV Video Music Awards.

Premios Juventud, en pasadas ediciones.

"Durante una semana, millones de hogares de Estados Unidos y Latinoamérica verán el nombre de Marbella, la Costa del Sol y Andalucía asociados a un gran evento internacional de entretenimiento", han destacado.

El anuncio coincide con dos reconocimientos internacionales de primer orden al modelo Starlite. Sandra García-Sanjuán, presidenta y fundadora del grupo, ha sido reconocida por Billboard —la biblia de la música— en su gala de Los Ángeles Women in Music, como una de las ejecutivas más importantes de la industria de la música a nivel mundial.

La empresaria también ha participado este mes en el Global Leadership Summit del World Travel & Tourism Council, celebrado a bordo del crucero Crystal Serenity en El Cairo, junto a líderes internacionales como Mauricio Macri, Felipe Calderón o Matteo Renzi.

La decimoquinta edición de Starlite Occident Marbella llegará además acompañada de una programación de primer nivel internacional que se extenderá desde mediados de junio hasta principios de septiembre.

Por el escenario de la Cantera pasarán artistas como Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi —en su único concierto europeo—, Ozuna, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean o Rosario, entre muchos otros.