Golpe al narcotráfico en la Costa del Sol: cae en Marbella una red que enviaba droga a media Europa

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que enviaba marihuana desde Marbella a varios países europeos. La red, integrada por ciudadanos holandeses y venezolanos, ocultaba la droga en neveras de poliespan enviadas por paquetería internacional. Se han realizado seis registros domiciliarios en España, Polonia, Bélgica e Italia, incautándose casi 48 kilos de marihuana, 8,3 de hachís y 23.000 euros. Nueve personas han sido detenidas y los arrestados en España han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial en Marbella.

La Guardia Civil, dentro de la denominada operación Ondas, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre España y diversos países de la Unión Europea y ha detenido a nueve personas.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento que en Marbella se asentaba un grupo criminal compuesto por ciudadanos de nacionalidad holandesa y venezolana que enviaban marihuana a través de empresas de paquetería desde la provincia de Málaga hasta Polonia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia.

Para ello, según la nota de prensa emitida por la Guardia Civil, ocultaban la droga en neveras de poliespan que empaquetaban y remitían a través de empresas de envío internacional usando datos ficticios del remitente.

En concreto, se han realizado seis registros domiciliarios en Polonia, Bélgica, Italia y tres en España y se han interceptado 17 paquetes, incautándose un total de 47,58 kilogramos de marihuana, 8,3 kilogramos de hachís y 23.000 euros en efectivo.

Los agentes han detenido a nueve personas (tres de ellas en España, dos en Italia, dos en Bélgica y dos en Polonia), siendo acusadas de un delito de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Los detenidos en España fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Marbella quien decretó el ingreso en prisión de los tres arrestados.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga junto con la Policía Belga, la Policía Polaca y los Carabinieri italianos.