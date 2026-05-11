Golpe al narcotráfico en la Costa del Sol: cae en Marbella una red que enviaba droga a media Europa
La Guardia Civil ha detenido a nueve personas. La organización ocultaba marihuana en neveras de poliespan.
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Las claves
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La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que enviaba marihuana desde Marbella a varios países europeos.
La red, integrada por ciudadanos holandeses y venezolanos, ocultaba la droga en neveras de poliespan enviadas por paquetería internacional.
Se han realizado seis registros domiciliarios en España, Polonia, Bélgica e Italia, incautándose casi 48 kilos de marihuana, 8,3 de hachís y 23.000 euros.
Nueve personas han sido detenidas y los arrestados en España han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial en Marbella.
La Guardia Civil, dentro de la denominada operación Ondas, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre España y diversos países de la Unión Europea y ha detenido a nueve personas.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento que en Marbella se asentaba un grupo criminal compuesto por ciudadanos de nacionalidad holandesa y venezolana que enviaban marihuana a través de empresas de paquetería desde la provincia de Málaga hasta Polonia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia.
Para ello, según la nota de prensa emitida por la Guardia Civil, ocultaban la droga en neveras de poliespan que empaquetaban y remitían a través de empresas de envío internacional usando datos ficticios del remitente.
En concreto, se han realizado seis registros domiciliarios en Polonia, Bélgica, Italia y tres en España y se han interceptado 17 paquetes, incautándose un total de 47,58 kilogramos de marihuana, 8,3 kilogramos de hachís y 23.000 euros en efectivo.
Los agentes han detenido a nueve personas (tres de ellas en España, dos en Italia, dos en Bélgica y dos en Polonia), siendo acusadas de un delito de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.
Los detenidos en España fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Marbella quien decretó el ingreso en prisión de los tres arrestados.
Esta operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga junto con la Policía Belga, la Policía Polaca y los Carabinieri italianos.