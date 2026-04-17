Abre en Marbella un nuevo centro de ocio de 1.800 metros cuadrados: bolera, zona de recreativos y bar

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Las claves Generado con IA Abre en Puerto Banús, Marbella, el nuevo centro 'Bowling Arena', con 1.800 metros cuadrados dedicados a ocio familiar. El recinto cuenta con 12 pistas profesionales de bolos, sport bar de 240 m², zona de recreativos y cuatro salas VIP modulables. Puede albergar eventos para hasta 538 personas y está orientado tanto al público general como a reuniones corporativas y celebraciones privadas. Dispone de avanzada infraestructura audiovisual, cocina propia y servicio gastronómico a cargo de Gastronome 360 y el chef Juan Pozuelo.

Marbella suma un nuevo espacio de ocio, concretamente en Puerto Banús. La antigua plaza de toros, transformada en el complejo Marbella Arena, estrena ahora 'Bowling Arena', un recinto de 1.800 metros cuadrados con bolera, bar y zona de recreativos para toda la familia.

El nuevo complejo reúne en una misma ubicación 12 pistas profesionales de bolos, sport bar, zona de recreativos y salas VIP. La instalación ha sido concebida como un espacio de uso mixto, con actividad diaria abierta al público y capacidad para albergar celebraciones privadas, reuniones de empresa, presentaciones y acciones de marca.

El recinto se organiza en cuatro grandes áreas interconectadas y puede acoger eventos de hasta 538 personas en formato cóctel, además de otros montajes para banquete, teatro o escuela, lo que refuerza su orientación hacia el segmento corporativo y la organización de eventos.

El sports bar dispone de 240 metros cuadrados, mientras que la zona de bolos concentra 850 metros cuadrados del total del complejo, según han indicado desde la empresa.

“Este proyecto nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia en la Costa del Sol desde una propuesta amplia, que combina ocio, restauración y eventos en un mismo recinto. El objetivo ha sido desarrollar un concepto versátil, abierto a distintos públicos y capaz de aportar valor a una zona como Puerto Banús”, ha comentado Mariví Díaz, representante de la gerencia.

Uno de los elementos centrales del espacio es su infraestructura audiovisual. La zona de bowling incorpora una pantalla panorámica de 32 por 2 metros, mientras que el sports bar suma una pantalla LED fija de gran formato, diseñada para retransmisiones deportivas, presentaciones y proyecciones.

A ello se añade una zona arcade y cuatro salas VIP modulables. La propuesta se completa con cocina propia y servicio gastronómico vinculado a Gastronome 360 y al chef Juan Pozuelo.

El primer teniente de alcalde de Marbella, Félix Romero, ha destacado que se trata de un proyecto "que suma actividad económica, genera nuevas posibilidades para el entretenimiento familiar y refuerza la capacidad de la ciudad para seguir ofreciendo propuestas atractivas tanto a residentes como a visitantes durante todo el año".