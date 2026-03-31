Neinor y Stoneshield lanzan en Marbella 262 viviendas premium con club privado y spa

Stoneshield tendrá un 70% de participación y Neinor el 30%, destacando la apuesta por la gestión de activos residenciales en España.

El proyecto, ubicado junto al campo de golf Río Real, generará cerca de 1.000 empleos y prevé ingresos superiores a 600 millones de euros en cinco años.

Neinor y Stoneshield Holding, el fondo de inversión fundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola y Juan Pepa, han anunciado la creación de una nueva joint venture de 150 millones de euros para desarrollar un proyecto residencial premium ubicado en Marbella.

La estructura de esta asociación, en la que Stoneshield contará con una participación del 70%, mientras que Neinor retendrá el 30% restante mediante la aportación del activo desde su balance, refleja la "alineación de intereses que caracteriza el enfoque de Neinor hacia el capital de terceros", tal y como ha indicado en un comunicado.

El desarrollo contará con 262 viviendas, con una edificabilidad total superior a 60.000 metros cuadrados.

El proyecto, que generará cerca de 1.000 empleos directos e indirectos, incluirá además un Private Members Club de más de 1.200 metros cuadrados, con servicios como spa y zonas wellness, piscinas interiores y exteriores, instalaciones deportivas, espacios de restauración, terrazas panorámicas, sala de cine y zonas verdes ajardinadas.

Se ubica junto al campo de golf Río Real, a pocos minutos de la playa, del centro de Marbella y de Puerto Banús. Neinor ha destacado que esta ciudad andaluza "continúa beneficiándose de una demanda residencial sólida y sostenida, especialmente en producto nuevo de alta calidad bien ubicado, en un contexto en el que la disponibilidad de suelo finalista es extremadamente limitada".

El proyecto representa uno de los mayores desarrollos residenciales lanzados en Marbella en los últimos años, con ingresos estimados superiores a 600 millones de euros en los próximos cinco años.

"Esta operación refuerza el crecimiento de la plataforma de Asset Management de Neinor, una línea estratégica lanzada hace tres años que se ha consolidado como una de las mayores plataformas de desarrollo residencial en España", ha destacado la inmobiliaria, que ha recordado que, desde su creación, se han invertido más de 1.300 millones junto a inversores institucionales como AXA, Orion Capital, King Street y Bain Capital, en múltiples proyectos residenciales en todo el país.

El consejero delegado de la compañía, Borja García-Egotxeaga, ha comentado que "esta alianza con Stoneshield es una nueva demostración de lo que la plataforma de 'Gestión de Activos' es capaz de ofrecer".

"Somos plenamente conscientes de las tensiones geopolíticas globales que están redefiniendo las decisiones de asignación de capital, y la posición de España en este contexto no puede ser más atractiva", ha añadido.

Al tiempo, ha explicado que la inflación de costes sigue siendo "un reto en los mercados de construcción europeos, pero, gracias a los programas de mitigación impulsados por la administración española, están desarrollando mecanismos sólidos para gestionar los costes de obra".