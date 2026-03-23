Marbella abre la puerta a una macro urbanización de casi 2.800 casas, hotel Gran Lujo y hasta 1.270 millones

Vista de los terrenos sobre los que se plantea el nuevo desarrollo residencial y turístico.

Las claves nuevo Generado con IA Marbella planea una macro urbanización de casi 2.800 viviendas y un hotel de 5 estrellas Gran Lujo en 1,45 millones de m². La inversión estimada para el proyecto está entre 816 y 1.190 millones de euros, con ingresos previstos de hasta 1.485 millones. El desarrollo combinará viviendas unifamiliares y bloques plurifamiliares, además de zonas comerciales y equipamiento privado. El proyecto contempla reservar un 40% para vivienda protegida, aunque podría solicitarse la exención según la nueva ley andaluza.

El Ayuntamiento de Marbella empieza a sentar las bases del futuro desarrollo de una de las últimas grandes bolsas de suelo turístico del municipio, con una superficie de 1,45 millones de metros cuadrados y capacidad para casi 2.800 viviendas y un hotel de 5 estrellas Gran Lujo.

Atendiendo al estudio económico que forma parte del expediente, los costes de la operación pueden situarse entre los 816,6 y los 1.190,8 millones de euros (construcción de viviendas, hotel, locales y equipamientos, honorarios técnicos, impuestos, gastos financieros y comercialización). Cuantías a las que se añaden los 80,2 millones en los que se presupuesta la urbanización del sector y las conexiones.

Frente a los costes, unos ingresos previstos que se sitúan entre 1.040,5 y 1.484,9 millones de euros. Con estos parámetros, se prevén unos beneficios de entre 143,6 y 213,9 millones. Las variaciones están en función de que la apuesta sea por la mínima densidad prevista o la máxima.

Todo ello queda recogido en la propuesta de delimitación de una Actuación de Transformación Urbanística (ATU) aprobada por la Junta de Gobierno Local. El espacio se localiza en el entorno de Alicate, La Paz y Arroyo Sequillo Este, al norte de la autovía A‑7.

Esta macrooperación está promovida por la empresa Golf Reserva de Marbella S.A., que forma parte del entramado del Grupo Peñarroya. Es la matriz del resort turístico Holiday World y de diversas sociedades vinculadas a la urbanización La Reserva de Marbella y otros desarrollos residenciales y hoteleros en la franja litoral entre Benalmádena y Marbella.

La documentación consultada por EL ESPAÑOL de Málaga data del pasado mes de enero y se tramita al amparo de la LISTA. La misma se limita a delimitar el ámbito y fijar las bases de ordenación y ejecución sobre las que más adelante tendrá que proyectarse y aprobarse un Plan Parcial de Ordenación.

La Junta de Gobierno Local ya había considerado en agosto de 2023 que se cumplían las condiciones de sectorización previstas en el PGOU de 1986 para este suelo urbanizable no sectorizado de uso residencial turístico, y ratificó esa posición con la aprobación de la propuesta de delimitación el 10 de febrero de 2026.

​Desde el punto de vista urbanístico, el uso global del sector es residencial turístico, con una edificabilidad bruta que se mueve entre 0,19 y 0,33 m² techo por m² de suelo y una densidad de entre 12 y 19 viviendas por hectárea.

La memoria trabaja con una horquilla de hasta unas 2.759 viviendas combinando vivienda unifamiliar aislada en la parte norte y bloques plurifamiliares exentos en la franja más cercana a la autovía, además de 50.000 metros cuadrados de techo para un hotel de cinco estrellas Gran Lujo, unos 3.500 metros cuadrados comerciales y unos 3.800 metros de equipamiento privado.

​Plazos

En cuanto a tiempos, el propio documento fija una hoja de ruta para el desarrollo de la actuación una vez delimitado el ámbito.

Se da un plazo máximo de tres años desde la presentación de la documentación para que el Ayuntamiento tramite y apruebe definitivamente el Plan Parcial de Ordenación, que será el instrumento que concretará alineaciones, alturas, tipologías, viario interno, ubicación exacta de zonas verdes y equipamientos, así como el reparto de aprovechamientos y cargas.

​Aprobado el Plan Parcial, el promotor dispondrá de seis meses para presentar el Proyecto de Urbanización, el Proyecto de Reparcelación y los Estatutos y Bases de la futura Junta de Compensación.

La memoria fija además que las obras de urbanización deberán iniciarse en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y ejecutarse en un tiempo no superior a 36 meses, de forma que el conjunto del proceso urbanizador —desde la aprobación definitiva del Plan Parcial hasta la finalización de las obras— no se prolongue más allá de cuatro años.

​Ese calendario sitúa el horizonte de urbanización efectiva del sector a medio plazo: a los tres años de tramitación del planeamiento detallado habría que sumar hasta cuatro años de ejecución, de modo que, en el escenario más lento contemplado por la propia memoria, el ámbito no estaría completamente urbanizado antes de finales de la próxima década.

El cumplimiento o no de esos plazos dependerá, no obstante, de la tramitación ambiental, de la aprobación definitiva del Plan Parcial por parte de la Junta de Andalucía y de la capacidad del promotor para asumir las fuertes cargas de urbanización previstas.

​Vivienda protegida

Esa escala de inversión contrasta con cómo deja planteada la cuestión de la vivienda asequible: la memoria recuerda que la ley estatal obliga a reservar un 40% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en nuevas urbanizaciones, pero al mismo tiempo invoca la nueva Ley andaluza de Vivienda, que permite eximir total o parcialmente de esa reserva a los ámbitos con densidades inferiores a 15 viviendas por hectárea.

El documento no concreta aún si se pedirá esa exención, y remite esa decisión a la fase de Plan Parcial, de modo que sólo en el escenario de ordenación de máximos incorpora expresamente 168.412 m² de techo de vivienda protegida —el 40% de la edificabilidad residencial— mientras que en el escenario de baja densidad deja abierta la posibilidad de que finalmente se autorice una actuación sin VPO a cambio de garantizar esa reserva en otros suelos del municipio.

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