El imperio de Nikki Beach, de Marbella al resto del mundo: "Málaga capital es un mercado que seguimos con interés"

Las claves nuevo Generado con IA Nikki Beach Marbella, abierto desde 2003, es uno de los beach clubs más lujosos y emblemáticos de la Costa del Sol, con más de 60.000 visitantes en la última temporada. El club destaca por su concepto de 'barefoot luxury', combinando gastronomía, música y ambiente premium frente al mar, atrayendo principalmente a un público internacional de entre 25 y 44 años. Para la nueva temporada, Nikki Beach Marbella incorpora un nuevo chef ejecutivo y renovará espacios, incluyendo una nueva terraza restaurante y ampliación de la zona lounge. El grupo Nikki Beach, con presencia global y dirigido por Lucia Penrod desde Miami, Barcelona, Dubái y Francia, observa con interés el crecimiento del turismo de lujo en Málaga capital.

Cada verano en la Costa del Sol, cuando los termómetros comienzan a subir, hay un rincón de Marbella que se comienza a llenar poco a poco de música, copas y unas comodísimas camas balinesas con vistas al mar. Este espacio, llamado Nikki Beach, se ha convertido en uno de los beach clubs más lujosos y cuidados de Andalucía, con una trayectoria de más de 20 años.

Nikki Beach Marbella abrió en 2003 y fue uno de los primeros pasos de este grupo en el continente europeo. “Marbella fue una de nuestras primeras ubicaciones en Europa y el primer proyecto que desarrollamos en España”, explica la CEO y cofundadora del grupo Nikki Beach Hospitality Group., Lucia Penrod.

Desde entonces, el beach club ha evolucionado hasta convertirse en una referencia del ocio premium en la Costa del Sol. Según Penrod, no hay secreto para seguir más vivos que nunca tras veinte años de carrera. Cree que el éxito responde a una fórmula sencilla, pero también exigente: “Hemos sido fieles a nuestro ADN, pero al mismo tiempo hemos sabido perfeccionar y elevar la experiencia año tras año”.

La propuesta gira en torno a lo que la marca denomina barefoot luxury. Celebraciones con energía, gastronomía cuidada, música internacional y un ambiente frente al mar que combina lujo y relajación. “Con el tiempo se ha convertido en toda una institución en la Costa del Sol”, asegura. Muchos de sus clientes, de hecho, repiten temporada tras temporada. “Es un lugar al que vuelven para celebrar y crear recuerdos”.

Un público internacional

El perfil de visitante refleja bien el carácter global del proyecto. Nikki Beach Marbella atrae principalmente a viajeros internacionales procedentes de Europa, Reino Unido y Norteamérica, según ha informado Penrod a EL ESPAÑOL de Málaga.

Tienen como público principal a un perfil que busca experiencias vinculadas al lifestyle y a un ocio un escalón por encima de lo habitual. “Nuestro cliente tipo tiene entre 25 y 44 años, con un peso importante del tramo de 35 a 44, y es ligeramente mayoritario femenino”, detalla Penrod.

Durante los meses de menor afluencia predominan residentes internacionales o propietarios de segundas viviendas en la zona. A medida que avanza el verano, el público se amplía con turistas que visitan la Costa del Sol por estancias más cortas. La pasada temporada, dice, confirmó la buena salud del negocio. En 2025, Nikki Beach Marbella registró 60.752 visitantes a lo largo del verano.

Nueva temporada y nuevos sabores

El grupo ya tiene la vista puesta en la próxima temporada, a la vuelta de la esquina, que llegará con algunos cambios en la oferta gastronómica y en el espacio.

Uno de los principales movimientos será la incorporación del nuevo chef ejecutivo, Santiago Zucchi, que introducirá nuevos conceptos culinarios. El objetivo, explica Penrod, es “elevar tanto la carta como la experiencia global del cliente”. El recinto también afrontará mejoras. Entre ellas, una nueva terraza restaurante frente al mar, la ampliación de la zona lounge y la renovación de parte de la decoración.

En la agenda de Nikki Beach este verano volverán a figurar algunos de los eventos más reconocidos de la marca en los últimos años. Entre ellos, la White Party, prevista para el 5 de junio, o la celebración del 23º aniversario del club el 14 de agosto.

Un concepto nacido de una historia personal

Detrás del éxito internacional de Nikki Beach hay una historia que comenzó lejos de Marbella. El grupo nació en 1998 cuando Jack y Lucia Penrod decidieron transformar el duelo por la pérdida de su hija Nicole en un homenaje a la vida. De esa experiencia personal surgió Nikki Beach Hospitality Group y su filosofía Celebration of Life, que sigue siendo hoy el eje de la marca.

Lo que empezó como un proyecto íntimo terminó convirtiéndose en una compañía global con presencia en varios continentes, con beach clubs, hoteles, resorts y nuevos conceptos gastronómicos.

Penrod, nacida en Nicaragua y con experiencia previa en el ámbito diplomático, asumió el cargo de CEO en 2018. Desde entonces dirige la compañía desde sus oficinas globales en Miami, Barcelona, Dubái y Francia.

Málaga, en el radar

El crecimiento del turismo de lujo en la provincia no pasa desapercibido para el grupo. “La evolución de Málaga ha sido muy notable”, reconoce Penrod. La ciudad, señala, ha apostado por la cultura, la gastronomía y la conectividad internacional, lo que la ha situado en un segmento más elevado del mercado.

Al ser cuestionada acerca de si ve Málaga como un buen lugar para invertir y seguir creciendo con su negocio, Penrod explica que "Málaga es un mercado que seguimos con interés, pero como siempre, cualquier expansión

dependerá de contar con el partner adecuado, el enclave idóneo y una visión compartida a largo plazo". "Para nosotros, el momento y la alineación lo son todo", concluye.