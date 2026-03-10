Silkbridge, el proyecto con el que Marbella quiere atraer startups e inversión internacional

Las claves nuevo Generado con IA Marbella impulsa el proyecto Silkbridge para atraer startups e inversión internacional y posicionarse como polo tecnológico. El proyecto surge tras un acuerdo de colaboración con la ciudad china de Hangzhou para fomentar la innovación y el intercambio empresarial. Silkbridge contará con el respaldo del China Construction Bank y celebrará en junio el Capital Summit como evento de lanzamiento. La iniciativa se integra en la estrategia municipal de Marbella para fortalecer el ecosistema empresarial y crear empleo de calidad.

Marbella sigue dando pasos en el desarrollo de Silkbridge, un proyecto con el que busca reforzar la innovación, el emprendimiento tecnológico y la conexión internacional entre startups e inversores.

El objetivo es seguir posicionando a la ciudad como un polo emergente dentro del ecosistema tecnológico y empresarial, según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mantenido una reunión de trabajo para avanzar en la iniciativa junto a la concejala de Comercio, María José Figueira, y el director de Fomento Económico, Alejandro Freijo, departamento desde el que se está impulsando el proyecto.

En el encuentro también han participado varios de los promotores de la iniciativa: Christian Rasmussen, Julio Montesinos, Martin Garbarczyk y José Manuel Pérez Ariza, que será el responsable de la futura aceleradora.

Durante la reunión se analizaron los próximos pasos para poner en marcha este proyecto estratégico, que tiene su origen en el memorando de entendimiento firmado entre Marbella y la ciudad china de Hangzhou para fomentar la colaboración y el intercambio entre ambas ciudades.

Muñoz ha destacado que la iniciativa encaja con la estrategia municipal de impulsar el emprendimiento ligado a las nuevas tecnologías y ha subrayado que Marbella cuenta con condiciones atractivas tanto por su calidad de vida como por el crecimiento de su tejido empresarial. Según ha apuntado, el trabajo conjunto puede abrir nuevas oportunidades para atraer talento e inversión al municipio.

El acuerdo con Hangzhou contempla además la cooperación en ámbitos como la economía digital, el comercio electrónico transfronterizo, la innovación tecnológica, el turismo, la cultura o el desarrollo de ciudades inteligentes.

Uno de los próximos hitos del proyecto será la celebración del Capital Summit, previsto para el mes de junio en Marbella. El encuentro reunirá a inversores, emprendedores y empresas tecnológicas y servirá como punto de partida para el desarrollo de Silkbridge.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de China Construction Bank, el segundo mayor banco del mundo por volumen de activos, cuya sede en España ha firmado una carta de intenciones con el Ayuntamiento para colaborar en la puesta en marcha de la aceleradora.

La alcaldesa ha recordado que Marbella lleva tiempo trabajando para atraer proyectos vinculados a la innovación tecnológica con iniciativas como Marbellup o Marbella 2.0.

En este contexto, Silkbridge supone un paso más dentro de la estrategia municipal para captar empresas del sector, favorecer la inversión y reforzar el ecosistema empresarial local, con el objetivo de generar nuevas oportunidades económicas y empleo de calidad en la ciudad.