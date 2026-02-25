Sierra Blanca Estates ya tiene licencia para construir 25 VPO en plena Milla de Oro de Marbella

Diseño de una de las promociones de VPO que Sierra Blanca Estate va a construir en Marbella.

Las claves nuevo Generado con IA Sierra Blanca Estates ha obtenido la licencia para construir 25 viviendas de protección oficial (VPO) en la Milla de Oro de Marbella. La promoción contará con una inversión superior a 6 millones de euros e incluirá garajes, trasteros, piscina comunitaria y zonas ajardinadas. Este proyecto es el primero de varios planes para impulsar la vivienda asequible en la zona, con más de 370 VPO previstas entre Málaga y Marbella. La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda para residentes locales y contribuir a la regeneración urbana en sectores estratégicos de la Costa del Sol.

La promotora Sierra Blanca Estates, tradicionalmente ligada al sector de las viviendas de lujo, ya tiene en sus manos la licencia de obras que le va a permitir construir una promoción de 25 viviendas de protección oficial (VPO) en Marbella.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la entidad, que precisa que la iniciativa se localiza en el ámbito de Arroyo Palomeras, en plena Milla de Oro de Marbella.

La promoción contempla una inversión de más de 6 millones de euros. Las viviendas dispondrán de plazas de garaje y trasteros; así como piscina comunitaria y zonas ajardinadas.

El proyecto responde a la creciente necesidad de impulsar vivienda asequible en el municipio y contribuir a facilitar el acceso a la vivienda a los residentes locales.

Infografía de la promoción de VPO que va a desarrollar Sierra Blanca Estate en Marbella.

La concesión de esta licencia representa un paso decisivo para Sierra Blanca Estates, que ya había comunicado su intención de contribuir activamente a aliviar el problema de acceso a la vivienda mediante el desarrollo de más de 370 unidades de protección oficial en Málaga y Marbella.

De compromiso a realidad

Con la obtención de esta licencia, Sierra Blanca Estates convierte en realidad el primero de los proyectos contemplados dentro de este plan, marcando el inicio de una hoja de ruta que incluye otras promociones relevantes, como las 270 VPO previstas en el ámbito de Hacienda Cortés, en Marbella.

A estas hay que sumar las 80 viviendas protegidas en el sector SUNC.R.LO-1 “Ferrocarril del Puerto”, ubicado en la zona de El Bulto, donde la compañía ha resultado recientemente adjudicataria de la primera fase del concurso público para su desarrollo como Agente Urbanizador.

Este ámbito, considerado estratégico dentro del proceso de transformación urbana de la ciudad, representa una oportunidad clave para contribuir a la regeneración del entorno y a la ampliación del parque de vivienda protegida.

"La concesión de esta licencia representa un paso fundamental, porque convierte en realidad un compromiso que asumimos con nuestra comunidad. No podemos mirar hacia otro lado ante uno de los principales retos sociales actuales", ha afirmado Pedro Rodríguez, presidente de Sierra Blanca Estates.

Al tiempo, pone en valor el compromiso asumido por la empresa "con la voluntad firme de aportar soluciones reales que tengan un impacto positivo en la sociedad".

Con este avance, la promotora refuerza su compromiso con la Costa del Sol contribuyendo activamente a incrementar la oferta de vivienda protegida en uno de los mercados con mayor demanda residencial del país.