Detenido el dueño del perro que mordió a dos menores y dos adultos en Marbella

Fuentes de la Policía Local de Marbella (Málaga) han confirmado la detención, durante la pasada madrugada, de un hombre de unos 50 años como propietario del perro que provocó heridas a dos menores y dos adultos esta misma semana.

El hombre, natural de Maracena (Granada), ha sido arrestado en la zona de Guadalmina y, para defenderse, ha explicado que, al parecer, dormía en un coche, donde ataba al perro, pero este debió acabar soltándose y huyó sin control.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes 27 de enero, en torno a las 18.30 horas, en el paseo marítimo de San Pedro de Alcántara, en el término municipal de Marbella. A esa hora, un perro de raza malinois, de gran tamaño y que se encontraba suelto, irrumpió de forma repentina en la zona y atacó primero a una menor de 11 años que se encontraba corriendo junto a su madre y a otro niño de 9 años que iba en bicicleta.

Según los testimonios recabados, la niña logró evitar la mordida al quedarse inmóvil, pero el animal se dirigió inmediatamente después hacia el menor, al que tiró al suelo y comenzó a morder de manera reiterada, mientras la madre intentaba protegerlo subiéndose a una farola para mantenerlo fuera de su alcance.

En ese momento intervino Iván, un corredor que se encontraba entrenando por la zona y que, al presenciar la escena, logró arrebatar al niño del alcance del animal y correr con él hasta un restaurante situado frente al paseo marítimo, a unos cincuenta metros.

Durante ese trayecto, el perro continuó atacándole, causándole múltiples mordeduras en brazos, espalda y cara, una de ellas de especial gravedad en un brazo, con una herida de unos diez centímetros de longitud y varios de profundidad. Iván tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció varias horas, recibió puntos de sutura y varias vacunas, y no fue dado de alta hasta cerca de las tres de la madrugada.

Entre tanto, varios testigos consiguieron retener al animal hasta la llegada de la Policía y los servicios sanitarios.

El balance final del suceso fue de cuatro personas heridas, dos menores y dos adultos, mientras que el perro, que contaba con chip y propietario identificado, quedó bajo custodia policial. La Policía Local de Marbella se hizo cargo de la investigación tras ver que había dueño, hasta encontrarlo.