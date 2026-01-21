Ritusa se hace con la histórica Residencia de Tiempo Libre de Marbella: la Junta ingresará 377 millones en 75 años

Las claves nuevo Generado con IA La empresa Ritusa S.A., vinculada al grupo Fuerte Group, gestionará la histórica Residencia de Tiempo Libre de Marbella tras ganar el concurso de la Junta de Andalucía. La adjudicación generará para la Junta un ingreso acumulado de casi 377 millones de euros en 75 años, con un canon anual de 5 millones de euros. La Junta conservará la titularidad pública del inmueble, exigiendo inversiones mínimas y el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio histórico andaluz. El proyecto contempla la rehabilitación y explotación comercial del complejo, con una inversión mínima de 50 millones en los primeros 15 años y la generación de empleo en la zona.

El rescate de la popular Residencia de Tiempo Libre de Marbella empieza a tomar forma.

Tras poner en marcha el verano pasado el concurso mediante el que adjudicar a una empresa privada la rehabilitación del inmueble y su explotación comercial, la Junta de Andalucía ha informado este miércoles de la adjudicación provisional a la empresa Ritusa S.A.

La propuesta de la firma, vinculada al grupo hotelero malagueño Fuerte Group, ha sido seleccionada de forma provisional tras la apertura del sobre con las ofertas económicas.

La licitación ha contado con solo dos propuestas formales (tras el rechazo de una tercera). La de Ritusa es la oferta económica más elevada, con un canon anual de 5.025.000 euros en favor de la Administración regional, superando los 4 millones inicialmente fijados. Y ha superado la de Barceló.

Una suma que, de confirmarse de manera definitiva, supondrá un ingreso acumulado de casi 377 millones de euros por un periodo total de 75 años.

La consejera de Economía, Carolina España, ha resaltado esta licitación como muestra de la nueva gestión de la Junta para impulsar la puesta en valor del patrimonio público sin uso o infrautilizado.

A su juicio, la antigua residencia de tiempo libre, una vez sea explotada por un gestor profesional "va a generar empleo y riqueza para Marbella y Málaga después de años de pérdidas millonarias para todos los andaluces y malagueños".

"No tenía ningún sentido mantener sin uso la parcela y el edificio de la antigua residencia de tiempo libre, afrontando cada año el coste de su mantenimiento", ha recordado la consejera, convencida de que este nuevo camino servirá para darle un nuevo uso y generará empleo para la zona, traerá riqueza nueva a Marbella, Málaga y Andalucía.

España ha recordado que ya existe un antecedente de la transformación de una antigua residencia de tiempo libre, la de Cádiz, convertida en un complejo comercial y hotel de 4 estrellas de la empresa Q-Hotels.

Mantenimiento de la titularidad pública

La reapertura de la antigua residencia de tiempo libre de Marbella permitirá a la Junta conservar la propiedad del inmueble, estableciendo un conjunto de obligaciones para el adjudicatario, destinadas a garantizar el buen fin de la explotación y la protección del patrimonio histórico andaluz.

De hecho, los pliegos contemplan la obligación del adjudicatario de cumplir con la normativa en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz, estableciéndose expresamente su incumplimiento como causa de extinción.

Además, incorporan un estudio de investigación realizado por el departamento de Historia, Teoría y Composición arquitectónica además del informe favorable de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga.

El adjudicatario se comprometerá a poner en explotación el inmueble en un plazo máximo de tres años y no podrá transmitir el derecho de superficie ni el control de la sociedad adjudicataria mientras no se haya cumplido el requisito de inversión establecido como garantía adicional (que contempla una inversión de, al menos, 50 millones de euros en el inmueble en los primeros 15 años) para garantizar el buen fin de la explotación y la protección del patrimonio histórico andaluz.

La Residencia de Tiempo Libre de Marbella, ubicada en la Autovía del Mediterráneo en Marbella, ocupa una extensión de casi 197.502 metros cuadrados de parcela, con una superficie construida en la actualidad de 23.395 metros cuadrados.

El complejo está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía y el convenio contempla que cualquier actuación urbanística que se lleve a cabo será plenamente respetuosa con dicha inscripción.

La pérdida del fin social de las Residencias de Tiempo Libre (apenas un 0,22% de la población de Andalucía hizo uso de las mismas en el año 2022) y las importantes pérdidas económicas que venía suponiendo su explotación para la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (más de 123 millones de euros de pérdidas en el periodo 2015-2023) determinó que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de noviembre de 2023 se instara el inicio de los trámites para la supresión del servicio de las Residencias de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía y la realización de las actuaciones necesarias para la recolocación, de acuerdo con la normativa vigente, del personal de la Junta de Andalucía que venía prestando servicios en ellas.