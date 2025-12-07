Grave accidente con un fallecido en San Pedro Alcántara: el siniestro obliga a cortar durante varias horas la A-7

Zona en la que se ha producido el accidente. Google Maps

Las claves nuevo Generado con IA Un accidente entre un turismo y una moto en la A-7, a la altura de San Pedro Alcántara, ha dejado un fallecido este domingo por la mañana. El suceso obligó a cortar la autovía sentido Málaga y un carril hacia Cádiz durante varias horas, hasta las 10:00 de la mañana. Durante la madrugada se registraron otros dos accidentes mortales en la provincia: uno en Marbella, con un joven de 30 años fallecido, y otro en Ronda, con un muerto y tres heridos graves.

Aparatoso accidente en la mañana de este domingo en la provincia de Málaga. Un turismo y una moto se han visto implicados en una colisión en la que ha fallecido un hombre, en el kilómetro 1.052 de la autovía A-7, a su paso por San Pedro Alcántara, en Marbella.

El suceso ha ocurrido sobre las 07.20 horas de la mañana, y se han movilizado hasta el lugar los servicios sanitarios, Guardia Civil y Bomberos. Un varón ha fallecido en este accidente, según ha confirmado el 112.

Dada la complejidad del mismo, la Dirección General de Tráfico ha confirmado al centro de coordinación el corte de la autovía sentido Málaga y un carril en dirección a Cádiz durante varias horas.

Finalmente, sobre las 10.00 horas de la mañana, la vía ha sido reabierta al tráfico, según han indicado desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este no ha sido el único suceso en la provincia durante la madrugada del domingo. El primero de los accidentes mortales se ha producido a la 1:36 horas de la madrugada, cuando una moto ha chocado contra una palmera en la Avenida Ramón y Cajal de Marbella. Un joven de 30 años ha muerto en el lugar del siniestro.

A las 3:01, un vehículo se ha salido de la vía en la carretera A-7377 en Ronda y ocasionado la muerte de uno de sus ocupantes, junto con tres heridos graves, evacuados al hospital de la Serranía de Ronda y al Carlos Haya de Málaga.