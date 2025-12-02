Nuevo tiroteo en la provincia de Málaga: disparos a plena luz del día frente a una cafetería de Marbella

Las claves nuevo Generado con IA Un tiroteo tuvo lugar a plena luz del día en la terraza de una cafetería en la calle Alfredo Palma, Marbella. La Policía Nacional ha abierto una investigación y confirma que no hubo heridos en el incidente. El autor de los disparos huyó en coche y no hay detenidos hasta el momento. Al menos dos personas están implicadas, ambos conocidos por la Policía, uno con antecedentes por tentativa de homicidio.

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un nuevo incidente con armas de fuego en la provincia de Málaga. En concreto, el tiroteo ha tenido lugar este mediodía hacia las 13.30 horas en la terraza de una cafetería ubicada en la calle Alfredo Palma, junto a la barriada de Las Albarizas.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga solo han confirmado la existencia de este nuevo incidente y que no hay que lamentar daños personales por ello. Así, han insistido de que hay una investigación abierta. Hasta el momento no constan detenidos porque el autor de los disparos huyó en coche.

De la misma forma, fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que al menos son dos los implicados en este incidente, viejos conocidos de la Policía Nacional. Además, uno de ellos, tenía antecedentes por un delito de tentativa de homicidio.

