Desmantelada una red de explotación de chicas en Marbella: prostíbulos escondidos en centros de masaje

Las claves nuevo Generado con IA Desmantelada una red de trata de seres humanos para explotación sexual en centros de estética y masajes de Barcelona y Marbella, con ocho detenidos y cinco en prisión provisional. Identificadas 21 mujeres explotadas, de las cuales 18 fueron liberadas; las víctimas eran obligadas a prostituirse sin descanso, sometidas a maltratos y privadas de necesidades básicas. Las víctimas adquirían una deuda de 6.000 euros, debían ejercer la prostitución 24 horas al día y eran forzadas a consumir drogas, además de ser castigadas físicamente. Durante la operación se intervinieron más de 44.000 euros en efectivo, drogas, objetos de valor y documentación incriminatoria, y se bloquearon los activos financieros de la red.

Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) han desmantelado una red dedicada presuntamente a la trata de seres humanos para su explotación sexual en centros de estética y masajes ubicados en Barcelona y Marbella (Málaga), una actuación que se ha saldado con ocho detenidos.

Se han identificado un total de 21 mujeres explotadas, de las que 18 fueron liberadas, que eran obligadas a prostituirse sin descanso, bajo una vigilancia constante, sometidas a agresiones físicas y sexuales, llegando a ser encerradas en habitaciones con cerradura, sin acceso a lavabo, comida ni bebida durante días, han informado los Mossos en un comunicado este jueves.

Las víctimas adquirían una deuda de 6.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución 24 horas al día, siete días a la semana, en centros de estética y masajes en los que realizaban servicios sexuales y se vendían sustancias estupefacientes.

Hay ocho detenidos, cinco de las cuales han ingresado en prisión provisional, y se han realizado cinco entradas y registros en inmuebles, decretándose la clausura de los dos prostíbulos que simulaban ser centros de estética y masaje.

La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de la declaración de una víctima que alertaba de la existencia de una organización criminal dedicada a traficar con mujeres de origen sudamericano para explotarlas sexualmente en supuestos centros de estética y masajes de Barcelona y Marbella (Málaga).

Captación

La red estaba formada por ocho personas que desarrollaban su actividad principalmente en Barcelona, con una ramificación en Marbella (Málaga) y gestionaban el traslado a España de las víctimas, a quienes imponían una deuda de 6.000 euros y a las que les retenían el 50% de los ingresos.

Los responsables ejercían sobre ellas un control "total", las forzaban a consumir drogas para aumentar el rendimiento y la disponibilidad, y las castigaban físicamente cuando se negaban a realizar servicios sexuales --estaban obligadas a practicar sexo sin preservativo-- además de tener restringido el movimiento y ser vigiladas con cámaras.

Traslado

La red, una vez que las víctimas eran explotadas sexualmente durante un tiempo en el prostíbulo de Barcelona, las trasladaba en tren o avión hasta el prostíbulo de Marbella, siendo controladas por algún integrante de la organización durante los trayectos.

El líder de la red explotaba los prostíbulos mediante la creación de empresas con las que simulaba realizar una actividad legal, registrándolos como centros de estética y masajes, cuando en realidad se trataba de locales donde se realizaban servicios sexuales y se vendían sustancias estupefacientes.

Durante la operación se intervinieron 44.455 euros en efectivo, unos 100 gramos de cocaína, 10.158 gramos de marihuana, una motocicleta, un reloj marca Rolex, 11 terminales telefónicos, varios efectos informáticos y abundante documentación incriminatoria y se se procedió al bloqueo de los activos financieros utilizados por la red.