La Policía Nacional interceptó tres drones no autorizados durante el Iroman 70.3 en Marbella

La Unidad Aérea de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Málaga ha anunciado que durante la pasada celebración del mundial Iroman 70.3 en la localidad malagueña de Marbella, a principios del presente mes de noviembre, interceptó un total de tres drones no autorizados durante el dispositivo de seguridad.

Así lo han informado a través de un comunicado en el que ha advertido de las consecuencias de utilizar vehículos aéreos no tripulados que no cumplan los requisitos legales y han recordado que las sanciones económicas oscilan entre los 1.000 y los 225.000 euros.

Según han manifestado desde la Comisaría Provincial de Málaga, esta unidad es especialista en vigilancia y control del espacio aéreo en entornos sensibles y una de sus principales funciones es detectar, neutralizar e interceptar aeronaves no autorizadas.

Además, han explicado que dentro del operativo de seguridad desplegado con motivo del Ironman 70.3 en Marbella y con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento, los sistemas antidrón de la Unidad Aérea detectaron varios drones no autorizados operando en las inmediaciones del recorrido.

Tras localizar a los pilotos, los agentes interceptaron los aparatos, ya que ninguno contaba con las autorizaciones ni con las coordinaciones aeronáuticas obligatorias.

Las mismas fuentes recuerdan que este tipo de intervenciones conlleva la correspondiente propuesta de sanción ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en aplicación de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, con multas que pueden alcanzar importes muy elevados.

Este tipo de controles forma parte del trabajo habitual de la Unidad Aérea Territorial de Andalucía Oriental, con sede en Málaga y compuesta por pilotos de helicópteros y especialistas en drones y sistemas antidrón. Entre sus funciones destacan la detección, neutralización e intervención de aeronaves que sobrevuelan sin permiso y sin las coordinaciones exigidas para garantizar la seguridad.

La Policía Nacional recuerda que todas las operaciones con drones, incluso las realizadas con modelos de menos de 250 gramos, deben ajustarse a la normativa vigente. Aunque estos pequeños aparatos no requieren formación previa, sí es obligatorio consultar las restricciones del espacio aéreo en la plataforma Enaire Drones y cumplir el resto de requisitos legales igual que los dispositivos de mayor peso.

En la nota también se precisa que, durante el año 2024, el noventa por ciento de las sanciones tramitadas en Andalucía Oriental por uso indebido de aeronaves correspondió a drones de pequeño tamaño.

Los agentes subrayan que incumplir la normativa implica riesgos para la seguridad y puede acarrear sanciones que oscilan entre los mil y los doscientos veinticinco mil euros. Recuerdan además que en lo que va de año el tráfico aéreo se ha visto interrumpido en cinco aeropuertos españoles debido a avistamientos de drones no autorizados, una situación que puede derivar en multas elevadas e incluso, si se aprecia dolo, en responsabilidad penal.