Ni era un robo, ni hubo heridos: una conductora se estrella contra una farmacia en San Pedro de Alcántara

Las claves nuevo Generado con IA Una conductora se estrelló accidentalmente contra el escaparate de una farmacia en San Pedro de Alcántara, Marbella, provocando daños materiales pero sin heridos. El incidente ocurrió porque la conductora, una persona mayor, confundió la marcha de su vehículo automático y aceleró hacia adelante en lugar de retroceder. El accidente sucedió alrededor de las 20:50 horas mientras la farmacia aún estaba abierta y, según testigos, fue un milagro que no hubiera personas en el lugar del impacto.

La imagen ha corrido como la pólvora por redes sociales por la espectacularidad de cómo quedó el vehículo. Una conductora se estrelló a última hora de este martes contra el escaparate de una farmacia de San Pedro de Alcántara, en Marbella. Aunque hubo quien creía que podría tratarse de la idea de unos ladrones para robar en la farmacia, la realidad es que todo se trató de un suceso totalmente accidental.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.50 horas. En ese momento, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada alertando de que una persona mayor se había chocado contra una farmacia. De inmediato, el centro coordinador envió a la zona a agentes de la Policía Local y a los servicios sanitarios.

Al parecer, como ha ocurrido más de una vez, la señora quiso dar marcha atrás en su vehículo automático y no colocó bien la palanca, provocando que el coche saliera hacia delante, totalmente disparado. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y no hubo heridos.

Eso sí, la farmacia, que en esos momentos aún estaba abierta, ha quedado con el vidrio del escaparate totalmente destrozado. Como algunos vecinos han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga, "fue todo un milagro". "Si llega a haber alguien dentro, justo donde quedó el coche, igual lo mata", contaba una vecina marbellí, quien además remarcaba que todo ocurrió en el número 36 de la avenida de la Constitución, una de las más transitadas de San Pedro.