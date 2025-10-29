Detenido un youtuber y boxeador británico en Marbella: le desgarró la yugular con un vaso de vidrio a otro varón

Las claves nuevo Generado con IA Un youtuber y boxeador británico fue detenido en Marbella tras agredir a otro hombre con un vaso de vidrio, causándole un desgarro en la arteria yugular interna. El incidente ocurrió en un local nocturno de Marbella el 26 de agosto, y la víctima tuvo que ser operada debido a la gravedad de sus lesiones. La policía identificó al agresor mediante análisis de redes sociales y bases de datos, encontrándolo en Marbella y procediendo a su detención. Además de la agresión, el detenido enfrentaba cargos por conducir sin licencia y una orden de extradición por un delito de seguridad vial en Reino Unido.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Local de Marbella, han detenido a un ‘youtuber’ y boxeador como presunto autor de una violenta agresión ocurrida el pasado mes de agosto, cuando, tras una discusión con otro varón, le golpeó con un vaso y le causó heridas de extrema gravedad en el cuello.

El suceso tuvo lugar el 26 de agosto, en un local de ocio nocturno de la localidad marbellí. En el transcurso de la pelea, el detenido agredió a la víctima con un vaso, provocándole un desgarro en la arteria yugular interna izquierda. El hombre herido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación fue desarrollada por el Grupo II de la Brigada Local de Policía Judicial de Marbella, cuyos agentes iniciaron un exhaustivo trabajo de identificación. El análisis de las redes sociales y de las bases de datos policiales resultó clave, permitiendo localizar al presunto agresor, que se ocultaba en la propia localidad marbellí, y proceder a su detención.

Durante la investigación, los agentes constataron que el arrestado había publicado varios vídeos conduciendo un vehículo a motor por las calles de Marbella sin disponer de permiso de conducción, por lo que también se le imputó un delito contra la seguridad vial.

Asimismo, tras las pertinentes comprobaciones internacionales, se confirmó que sobre el detenido pesaba una Orden Internacional de Detención y Extradición (OIDE) emitida por las autoridades británicas en relación con un delito de seguridad vial cometido en Reino Unido.

Una vez tramitadas las diligencias, el arrestado fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de lesiones graves y otro contra la seguridad vial, además de gestionarse la ejecución de la orden internacional por la que fue finalmente extraditado al país reclamante este mes de octubre.